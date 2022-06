El final rompe corazones de “Call me by your name”: cine y amor sin etiquetas

Sin etiquetas ni artificios ni excesos. La película “Call me by your name” mostró la historia de amor entre Elio (Timothée Chalamet) y Oliver (Armie Hammer). Un encantador relato de descubrimiento, aceptación y amor universal con el que todos pueden identificarse.

La dirección de Luca Guadagnino imprime solemnidad y una delicadeza imprescindible para una trama de esta naturaleza. De pocas palabras y vastas emociones, todo está medido y plasmado con adorable tacto. No nos imaginamos otro dúo protagónico ni hace falta.

El final que rompió el corazón de Elio y el nuestro

Contrario a lo que varios piensan, no se trata de una historia romántica, sino una tragedia. El final de Elio con su corazón afligido y desconsolado llanto es prueba de aquello. “Llora porque ha sido apuñalado por la deshonestidad de Oliver, lo cual suele pasar cotidianamente en las relaciones”, explica el director a Fantastic Man.

Sin morbo ni escándalos

“No quería hacer una película sobre la lujuria de dos cuerpos. ‘Call me by your name’ es sobre el amor, no sobre mostrar un momento de sexo. Ese no era el punto”, dijo el cineasta sobre la posibilidad de marquetear con lo explícito y su consecuente morbo. Aunque siendo honestos, la naturalidad conseguida le daba licencia para mostrar más piel siempre y cuando no caiga en lo gratuito.

Luca Guadagnino señala que nunca intentó hacer una cinta para las grandes audiencias, por lo que se libró de pensar qué podría molestar a las personas. Gracias a ese ejercicio es que el resultado rebosa autenticidad entre tantas producciones de plástico. Y si no fue realmente así, nos la hemos creído. De eso se trata la magia del cine.

La película " Llámame por tu nombre" es una producción italiana. Foto: Sony Pictures

Entre tantos logros, el mayor mérito de “Call my your name” quizá haya sido el desligarse de las etiquetas. Nadie piensa en la película como un producto LGBT con discurso manufacturado y público predeterminado. Es un cine para todos y basado puramente en las emociones que tantas alegrías y tristezas nos ha dado, al igual que el propio Elio.