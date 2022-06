Día del Orgullo: Ian Mckellen, Sara Ramírez e intérpretes que triunfan en Hollywood

Con el paso de los años, la representación LGTBIQ+ ha aumentado en el cine y la televisión. En el 2020, la asociación GLAAD de Nueva York informó que, de las 118 películas de los principales estudios estrenadas en aquel año, 22 personajes se identificaron como parte de la comunidad.

Esa cifra aumento del 0,4% con respecto a las 20 apariciones reportadas en el 2019. En ese sentido, y en el Día del Orgullo, recordamos a los actores y actrices que han marcado con sus historias a Hollywood y a sus fans.

El regreso de Rebel Wilson

La actriz de “Damas en guerra” logró gran popularidad en el 2009 gracias a sus personajes de comedia. Tras su participación en “Pitch perfect”, su carrera despegó y la posicionó como una de las figuras favoritas de Hollywood.

Rebel Wilson volvió al cine con una nueva película para Netflix. Foto: Rebel Wilson/Instagram

Alejada de las grandes producciones, volvió en el 2022 por todo lo alto con una película de Netflix. Así también, usó sus redes sociales para anunciar que tenía una nueva pareja. “Pensé que estaba buscando un Príncipe de Disney, pero tal vez lo que realmente necesité todo este tiempo fue una princesa”, indicó. Sus fans no dudaron en felicitarla.

El viaje de Elliot Page

Elliot Page en la portada de Esquire. Foto: Instagram

Page apareció en la portada de Esquire el 1 de junio para hablar sobre su transición y sobre la respuesta del público tras declararse transgénero en diciembre del 2020. “Sé que me veo diferente a los demás, pero para mí estoy empezando a parecerme a mí mismo y soy feliz. Hay comentarios duros, pero también hermosos”, compartió.

Page tiene una extensa carrera en el cine. Ha participado en películas como “Hard Candy”, “X-Men: the last stand”, “Inception” y más. En el 2007 participó en “Juno”, su cinta más popular y que le dio diversos premios.

Sara Ramírez y su personaje no binario en “And just like that”

Ramírez logró gran popularidad con su personaje de Calliope Torres en “Grey’s anatomy”, pero, tras salir de la serie, dividió su carrera en el cine y la televisión. En el 2021 llegó Che Diaz, papel con el que ingresaría al mundo de “Sex and the city”.

Sobre por qué Che es importante para la comunidad LGTBIQ+, dijo: “Lo que me encanta es que es complicado, desordenado y humano. Es un gran recordatorio de que, incluso cuando no nos gusta alguien de nuestro entorno, todavía merece amor, seguridad y alegría, como todos”, dijo a Variety.

Ian McKellen, la joya británica que sorprendió al mundo en 1988

Sir Ian McKellen, también conocido por sus fans como Gandalf, Magneto, y por ser seis veces ganador del Premio Olivier, le anunció al mundo que es gay a través de un programa de radio.

El 27 de enero de 1988, durante un debate en BBC Radio 3 sobre un proyecto de ley que buscaba impedir a las autoridades inglesas “promover la homosexualidad”, McKellen, de entonces 49 años, dijo que él estaba a favor de que esta norma sea derogada. “Esta ley es ofensiva para cualquiera que sea, como yo, homosexual”.

Desde aquel entonces, el actor ha hablado abiertamente sobre su homosexualidad. En julio de 2000, cuando estaba filmando “El señor de los anillos”, escribió en The Independent: “Lo único bueno que se me ocurre decir sobre la ley 28 es que finalmente me animó a salir del armario. Un poco tarde, pero sigue siendo lo mejor que he hecho”.

En el 2018, Ian McKellen reflexionó a través de un cortometraje sobre su juventud como hombre gay y cómo fue para él vivir en la clandestinidad. “No se trata de decir lo que eres, sino de ser honesto contigo y con tu gente”, dice en parte del video.