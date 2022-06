¿Christian Bale volvería como Batman? Actor indica que si Christopher Nolan se lo pide, él vuelve

La última adaptación de Batman que vimos en cines fue la protagonizada por Robert Pattinson y dirigida por Matt Reeves.

Si bien esta mostró la oscuridad de Ciudad Gótica y destacó por la interpretación del actor de “Crepúsculo”, muchos fans indican que no logró superar a la trilogía protagonizada por Christian Bale y dirigida por Christopher Nolan.

Es en ese sentido que ha asombrado a más de uno escuchar las palabras de Bale, las cuales abren la posibilidad de volver a verlo bajo la capa del Hombre Murciélago.

Batman interpretado por Christian Bale en la trilogía de Christopher Nolan. Foto: Warner Bros.

¿Christian Bale volverá a ser Batman?

Durante una entrevista con ComicBook.com, reveló que a pesar de los rumores, nunca le han pedido regresar como Batman:

“No. Nadie me lo ha mencionado nunca. Nadie lo ha comentado. […] De vez en cuando la gente me dice: ‘Oh, escuché que se acercaron a ti y te ofrecieron todo esto’. Y yo digo: ‘Eso es nuevo para mí. Nadie me ha dicho nada’”.

Sin embargo, reveló que consideraría volver a ponerse la capa, pero con una condición: que Christopher Nolan sea nuevamente el director:

“Hice un pacto con Chris Nolan. Dijimos: ‘ Mira. Hagamos tres películas, si tenemos la suerte suficiente para hacer eso. Y luego hay que retirarnos. No hay que quedarnos mucho tiempo ’. En mi mente, sería algo si Chris Nolan alguna vez se dijera a sí mismo: ‘¿Sabes qué?, tengo otra historia que contar’. Y si quisiera contar esa historia conmigo, yo estaría ahí”.

Christopher Nolan dirige a Christian Bale en "The dark knight". Foto: Cinemanía

La trilogía compuesta por “Batman begins”, “The dark knight” y “The dark knight rises” culminó en 2012.