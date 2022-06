“The boys: herogasm”: ¿cómo fue el rodaje “salvaje” de la orgía de los superhéroes?

“The boys”, la serie más exitosa de Amazon Prime, demostró que el género de superhéroes estaba perdiendo novedad. Un revés era necesario y nada mejor que una dura dosis de realidad para remediarlo, pero nadie creyó que el programa iría tan lejos en su tercera temporada. “No están preparados”, advirtió el showrunner Erick Kripke en sus redes sociales y ahora entendemos la razón.

Su corte políticamente incorrecto, nivel de violencia y corrosivo sentido del humor ya eran características propias de la casa, pero su último episodio, Herogasm, ha llegado a la extravagancia, pues mostró, sin reparo, la orgía de superhéroes más grande en la historia. Si en los cómics había creado polémica, este evento incluso amenazó con la cancelación del show en la pantalla chica.

No cabe duda de que se trata del capítulo más polémico de la serie, el mismo que ha generado un amplio debate entre los espectadores sobre los límites de la censura y lo obsceno. Pese a ello, la trama se las ingenia para que los personajes, problemas mundanos y motivaciones sean el plato fuerte por el que seguimos el show desde su primera temporada. Los temas como el lado oscuro de la fama siguen vigentes y ahora se le suman otros contemporáneos más interesantes como la masculinidad tóxica, cortesía de Soldier Boy.

¿Qué vimos en el episodio Herogasm?

Cuando Deep va la casa de los gemelos TNT no esperaba encontrarse con la masiva orgía de superhéroes. Este evento ocurre una vez al año y fue creado en 1952 para que los poderosos seres desaten sus pasiones, perversiones y más inesperadas fantasías sexuales. Decenas de mujeres y hombres con superpoderes protagonizaron escenas subidas de tono tan imaginativas como explicitas.

Así fue su “salvaje” rodaje...

“Fueron cinco días seguidos, más de 12 horas al día, rodeada de desnudez. Y fue muy salvaje. Jamás he estado en una habitación con tantos dildos, juguetes sexuales, tantos desnudos y tanto sexo simultáneo, pasando de tantas maneras”, reveló Erin Moriarty a Slashfilm. “Vimos a Nelson Cragg, el director del capítulo, trabajando y de repente se convertía en un director de porno”, acotó entre risas.

“Recuerdo haber oído a un par de miembros del equipo, que estaban fuera hablando en plan ‘he visto cosas...’ y parecía que venían de la guerra. Yo no he visto nada y no sé demasiado sobre ello, pero lo que se contaba sobre ello era leyenda... Lo que se contaba era tan loco que me temo que tuvieron que rodar algunas cosas que les provocaron”, dijo Chace Crawford al respecto.

“Yo no estaba en el set gracias a Dios, que es la razón por la que puedo seguir durmiendo por la noche sin estar en posición fetal”, comentó el creador sobre el rodaje. “Cuando escucho algunas de las historias agradezco el no haber estado allí, porque creo que me habría marcado, que no hay suficiente terapia en el mundo para recuperarme de ese episodio”, señaló Anthony Starr.

Para alegría de los fans, las anécdotas sí llegaron por parte de Jensen Ackles. Asegura que el elenco confundía las botellas de lubricante con las botellas de gel para protegerse de la COVID-19: “Sabías que alguien se había equivocado, algo que pasaba cada 10 minutos, cuando alguien básicamente gritaba”.

Actores preocupados por su carrera tras Herogasm

En una entrevista para Entertainment Weekly, Jensen Ackles y Chace Crawford conversaron sobre el contenido de los episodios de la tercera temporada. Si bien no dieron muchos detalles del argumento, Ackles aseguró que Crawford se sintió temeroso.

“Recuerdo haber leído esas cosas [en el guion] y me enviaste un mensaje de texto. Tengo que ir a buscarlo, pero creo que fue algo como ‘no sé cómo podré trabajar después de esto’”, recordó. Ahora que vimos el resultado, podemos afirmar que no tiene precedentes para los estándares del género de superhéroes, pero ¿acabará con la carrera de los actores en la industria? Solo el tiempo lo dirá.