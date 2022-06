“The Batman”: Christian Bale no ha visto la película y razón sorprende a fans

“The Batman” reinventó al Hombre Murciélago con la interpretación de Robert Pattinson. La presión y las expectativas eran altas luego de que Christian Bale (”The dark knigt”) dejó el listón tan alto, pero el resultado encantó a los fanáticos del querido personaje.

En una reciente entrevista para Variety, el protagonista de “El caballero de la noche” se refirió por primera vez a la nueva versión del antihéroe. Para sorpresa de sus seguidores, reveló que no ha visto la cinta dirigida por Matt Reeves.

“Es increíble las pocas películas que veo. Todos los directores con los que trabajo, de quienes he visto un par de sus cintas, siempre me preguntan: ‘¿Estás bromeando?’ Me gusta saborearlas y no veo demasiadas. Pero lo haré. Ciertamente veré ‘The Batman’”, reveló al medio.

En cuanto a Robert Pattinson, el actor que tomó su rol para una nueva generación, declaró que es un profesional absolutamente maravilloso. “Nos encontramos, hablamos un poco sobre eso antes de tiempo y escuché cosas increíbles”, agregó.

¿De qué trata “The Batman”?

“En su segundo año luchando contra el crimen, Batman explora la corrupción existente en la ciudad de Gotham y el vínculo de esta con su propia familia. Además, entrará en conflicto con un asesino en serie conocido como el Acertijo”, se puede leer en la sinopsis oficial.