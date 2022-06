“Tenemos que hablar de Kevin”: la película de Ezra Miller que se acerca a la realidad

El actor, cuya carrera acabó en un flash, ha desaparecido tras múltiples denuncias de agresión. Una conducta sociópata que no dista mucho de lo que vimos en “Tenemos que hablar de Kevin”.

"We have to talk about Kevin" está basada en la novela de Lionel Shriver. Foto: composición / Independent

