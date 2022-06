Miles Teller: “Amo que la gente vea a Chris Hemsworth fuera del mundo de Marvel”

Por estos días, Miles Teller se ha convertido en toda una celebridad gracias al piloto Bradley Bradshaw, su personaje en Top Gun: Maverick, película que sigue arrasando en la taquilla mundial en la gran pantalla. Pero el actor de 35 años también acaba de estrenar en el streaming (Netflix) La cabeza de la araña, cinta donde interpreta a un convicto, quien a cambio de un poco de libertad en una aparente “cárcel dorada” acepta ser uno de los conejillos de indias del ambicioso dueño de una farmacéutica, que experimenta con drogas que controlan las emociones. El villano es interpretado por Chris Hemsworth, nada menos. “Estaba muy atraído por Jeff, por su historia, por todo lo que había pasado. Creo que he tenido esta conexión más personal con él y de ahí he tratado de construirlo lo más real que pude, a pesar que no estaba en su misma situación. He intentado conectar desde lo que yo traigo y desde mi propia vida”, dice sobre su personaje quien se sublevará contra el abuso por amor.

Teller conversa en exclusiva con La República a través del Zoom y confiesa que compartir créditos con Chris Hemsworth, el famoso intérprete de Thor, ‘fue genial.’ “Y fue genial tener una escena de lucha con él no siendo Thor, porque Thor siempre gana, así que en esta escena fue chévere poder hacer otros trucos con él. Chris es magnífico. Llegué a conocer a su familia y, bueno, estuvimos en varios países. En Australia, tuvimos un gran tiempo juntos. Es una actor fenomenal y amo que las personas puedan verlo en otras cosas fuera del mundo de Marvel, porque es muy talentoso”.

Agrega que el personaje de Hemsworth (Steve Abnesti) bien podría conseguir que muchas personas se identifiquen con él al inicio de la película. “Muchos podrían ver lo positivo que puede venir de ahí, identificarse con lo que vende, pero las cosas que vienen con sus ansias de poder, contribuyen al resto. Creo que al final las personas se llevarán lo que quieren de la película”, explica.

Escena. Lizy (Jurnee Smollet) y Jeff (Miles Teller) en La cabeza de la araña. Foto: difusión

Apuesta por secuela

De ahora en adelante para Miles Teller será inevitable hablar sobre Top Gun: Maverick y su participación como uno de los rostros más populares de la película protagonizada por Tom Cruise. De hecho, su performance como Bradley Badshaw, el hijo del recordado Goose, ha conquistado el corazón de los seguidores al punto que hasta se vocea su nombre para protagonizar una posible secuela. “Si hay una secuela me encantaría hacerla, a los fans con los que he podido conversar, parece que la han disfrutado un montón (la película), me encantaría ser parte de eso”, dice.

Miles considera que Tom Cruise “es la estrella de cine más grande del mundo y lo ha sido por mucho tiempo. Con él aprendí un montón de lo que implica ser exitoso en un nivel más grande y qué tan difícil es hacer una película tan grande como Top Gun”.

Además, al igual que Chris Hemsworth, su coprotagonista en La cabeza de la araña, no descarta regresar al mundo de Marvel interpretando a Reed Richards, Mr Fantástico en Los Cuatro Fantásticos. -¿Qué condiciones pondrías para volver? -le preguntamos- “No sé, primero tendrían que preguntarme si quiero hacerlo otra vez (ríe) y desde ahí… (sic) Creo que ese es el camino, si están interesados en mí, lo haría”.

Por lo pronto, el actor viene revisando guiones y propuestas de próximos proyectos. “Lo único que trato es de no repetir. Felizmente, he tenido la oportunidad de trabajar con buenos actores y con los mejores guiones”, finaliza. ❖