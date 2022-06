“Me lo contaron en Japón” y el final de ‘La niña de los fósforos’: una herida que no cierra

Si tienes más de 30 años, es posible que recuerdes los programas que emitía TNP (hoy TV Perú) en los años 90. En aquel entonces, series como “Penny Crayon”, “Nopo y Gonta”, “El autobús mágico”, entre otras, formaban parte de la parrilla de contenido del canal nacional.

Pero, de todos los programas, “Me lo contaron en Japón” fue uno de los que se quedó en el recuerdo de los televidentes. Bajo la licencia de NHK, varios de sus capítulos lograron emitirse en Perú.

Conocida también como “Teatro de marionetas de Ningyo”, la serie compartía historias, cuentos y novelas japonesas que eran narradas a través del bunraku, un arte escénico tradicional de Japón basado en el uso de estos muñecos.

Emitida entre los años 1990 y 2000, “Me lo contaron en Japón” gustó al público peruano, pero sobre todo al infantil. Entre sus varios episodios famosos, hubo uno que sigue en la memoria popular: ‘La niña de los fósforos’.

La historia nos presenta a una niña que vende fósforos en medio de la nieve. Al estar sola, la protagonista usa su imaginación para llamar a su abuela fallecida y le pide que pase tiempo con ella. “Ya no quiero vender, prefiero irme contigo. Me dices que me esfuerce, pero te extraño”, dice la joven.

Tras salir de su sueño, vuelve a vender sus productos, pero la gente la ignora. Sin ánimos y con hambre, la pequeña se acerca a una casa y ve a una familia unida y alegre. Al mismo tiempo, aprecia en el cielo una estrella fugaz.

'La niña de los fósforos' de "Me lo contaron en Japón". Foto: NHk

Ante una nevada que se intensifica, la niña procede a prender un fósforo. Sus deseos la llevan a una casa cálida y con la mesa servida. Al darse cuenta de que la vida que piensa es mejor a la que vive, decide prender todos los fósforos y así ser feliz.

Finalmente, en una escena que no necesita explicar que la niña murió, ella y su abuela se reencontraron, pero esta vez en el cielo.

Los reflexivos capítulos de “Me lo contaron en Japón” pueden ser vistos en YouTube.