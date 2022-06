“The boys”: ‘Herogasm’ se burla de Gal Gadot y la vez que cantó “Imagine”

La tercera temporada de “The boys”, ya disponible en Prime Video, tiene encantados a los fanáticos. El mundo con superhéroes no sería como lo pintan en las producciones de Marvel y DC, pero pocos creían que llegaría al descaro y crudeza expuestos en los nuevos capítulos.

El sexto episodio de la trama, ‘Herogasm’, comenzó con una parodia de la vez que Gal Gadot cantó “Imagine” en 2020. En ese video viral, la intérprete de Wonder Woman intentó mandar ánimos para sobrellevar la pandemia de COVID-19. Sin embargo, fue blanco de burlas y críticas.

En “The: boys” 3×06 vimos al superhéroe Depp hablando sobre el caos que Soldier Boy dejó a su paso. Con el objetivo de generar confianza y seguridad en la población comienza a cantar dicha canción después de un mensaje de apoyo.

Para la ocasión, Ashton Kutcher, Mila Kunis, Elizabeth Banks, Rose Byrne, Josh Gad y Patton Oswalt, Kumail Nanjiani y Aisha Tyler participaron, y los fans no tardaron en reconocerlos como parte de esta gran broma.

¿Qué opina Gal Gadot sobre la polémica de su video viral?

“Es gracioso. La pandemia estaba en Europa e Israel antes de que llegara a Estados Unidos de la misma forma. Vi a dónde iba todo. Pero el video fue prematuro. No era el momento adecuado y no era lo correcto. Fue de mal gusto. Todas las intenciones son puras, pero a veces no das en el clavo, ¿verdad?”, contó la actriz a InStyle.