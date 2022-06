“Crimes of the future”, gore y sexo: así es la última película de David Cronenberg

David Cronenberg regresa al cine del body-horror con “Crimes of the future”, su última película que ya está dando que hablar tras su paso por el festival de Cannes. Ahora también podrá verse de manera comercial tanto en las salas de cine como vía streaming, y los fans no podrían estar más emocionados.

“Estas son cosas que he notado. Estas son ideas que he tenido. Estos son sueños que me han perturbado. Te los estoy mostrando. Atraerá o repelerá a la gente. Este es mi regreso a la carne”, declaró el director para Deadline.

Una historia tan oscura como fascinante

De acuerdo a la sinopsis oficial, el cuerpo de los seres humanos es objeto de nuevas transformaciones y mutaciones en el futuro. En ese panorama conocemos a un célebre artista performativo que escenifica la metamorfosis de sus órganos en espectáculos de vanguardia.

¿Quién es quién en la cinta?

Viggo Mortensen como Saul Tenser

Léa Seydoux como Caprice

Kristen Stewart como Timlin

Don McKellar como Wippet

Welket Bungué como detective Cope

Scott Speedman como Lang Dotrice

Lihi Kornowski como Djuna Dotrice.

Kristen Stewart trabaja junto al reconocido cineasta David Cronenberg en la película "Crimes of the future". Foto: Cineconecta

La crítica respalda la película

“David Cronenberg por excelencia, si no clásico. ‘Crimes of the future’ encuentra al director revisando temas familiares con un estilo típicamente inquietante”, dictaminó el consenso de la crítica en Rotten Tomatoes, donde consiguió una aprobación del 79%.

¿Desde cuándo y dónde podrá verse vía streaming?

La última película de Cronenberg llegará a algunos cines selectos de Latinoamérica, pero también podrá verse desde el próximo 29 de julio por medio de la plataforma de streaming MUBI.