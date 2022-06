Michael J. Fox recibirá Premio Humanitario de la Academia

El actor Michael J. Fox, icónico protagonista de la saga ochentera Volver al futuro, recibirá el Premio Humanitario Jean Hersholt por parte de la Academia por su activismo para la investigación del párkinson.

La estrella de 61 años fue diagnosticada con la enfermedad cuando solo tenía 29 años y estaba en la cúspide de su carrera.

Su organización, Fundación Michael J. Fox, para la investigación del párkinson, creada en el 2000, es líder en su campo. Aunque Fox nunca ha sido nominado al Óscar antes, ha ganado cinco Emmy, un Grammy y dos premios del Sindicato de Actores de la Pantalla.

“El activismo incansable de Michael J. Fox por investigar el párkinson junto con su optimismo infinito ejemplifica el impacto de una persona para cambiar el futuro de millones”, dijo David Rubin, el presidente de la Academia en un comunicado.

La historia de Michael J. Fox estuvo marcada tras su diagnóstico de párkinson en 1991 y la sentencia del médico de que solo podría trabajar 10 años más. Esta situación lo hizo sucumbir en la depresión y el alcoholismo, pero gracias al apoyo de su esposa, la actriz Tracy Pollan, y de un terapeuta, lo pudo superar.

Michael J. Fox alcanzó la fama al protagonizar Volver al Futuro en 1985. Foto: composición/Universal Pictures

Por si no fuera suficiente, años más tarde, una resonancia magnética confirmó que tenía un tumor en la médula espinal que amenazaba con dejarlo paralítico. Fue así que en 2018 fue operado y, tras duras sesiones de rehabilitación, el actor salió airoso y retomó sus actividades en doblajes para el cine. Finalmente, en 2020 se despidió definitivamente de la industria, una industria que ahora reconocerá su valor y aporte al cine, donde siempre será recordado como el inquieto Marty de Volver al futuro.

El Óscar honorífico

Por otro lado, la compositora multinominada Diane Warren recibirá un Óscar honorario en los Premios de los Gobernadores junto con los directores Peter Weir y Euzhan Palcy.

Warren (65) es la más reciente nominada al Óscar tras haber competido en la categoría de mejor canción original este año. La prolífica compositora, que ha contribuido con canciones originales a más de 100 películas, ha sido nominada en la categoría 13 veces desde 1987 por canciones como “Because You Loved Me”, “How Do I Live” y “I Don’t Want To Miss A Thing”.

Además, ha trabajado con artistas como Lady Gaga, Beyoncé, Cher, Celine Dion y Whitney Houston. “La música de Warren y sus letras han magnificado el impacto emocional de innumerables películas e inspirado a generaciones de artistas musicales”, dijo Rubin.

Otro de los galardonados será el cineasta australiano Peter Weir (77), quien también ha recibido múltiples nominaciones por filmes como Witness, Dead Poets Society, The Truman Show y Master and Commander: The Far Side of the World.

Finalmente, Euzhan Palcy (64), pionera por décadas como mujer negra y directora de cintas como Sugar Cane Alley y A Dry White Season .

Todo ellos serán galardonados dentro de la denominada 13ª entrega de los Premios de los Gobernadores que se realizará en Los Ángeles el 19 de noviembre en una ceremonia no televisada. El Óscar honorario se entrega por distinción extraordinaria al mérito en la trayectoria, contribuciones excepcionales a las artes y ciencias cinematográficas, o por servicio extraordinario a la Academia.