¿Regé-Jean Page estará en “Bridgerton 3”? Actor se pronuncia sobre potencial regreso

Luego del éxito masivo que significó su primera temporada para Netflix, “Brigerton” lanzó su segunda entrega y mantuvo sus grandes números de rating. Sin embargo, esta tanda de capítulos tuvo una gran baja: Regé-Jean Page, quien interpretaba a Simon Basset y cuyo romance con Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) fue el principal atractivo de la serie por mucho tiempo.

Regé-Jean Page, actor que dio vida a Simon Basset. Foto: Netflix

Ahora, con el tercer ciclo en camino, los fans se preguntan si hay una oportunidad de volver a ver a Page en la trama. De hecho, algunos reportes indicaban que el actor habría estado en conversaciones con la producción y con Shonda Rhimes, creadora del título, para retomar su papel. Por ello, el actor ha decido pronunciarse en torno al tema.

En concreto, el artista británico usó su cuenta oficial en Instagram para compartir una fotografía junto a su excolega de “Brigerton” Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton). En la instantánea aclara que no volverá al drama de época: “ No, no voy a volver al programa . Por cierto, los medios de comunicación lo han inventado”.

Regé-Jean Page junto a Jonathan Bailey. Foto: Instagram/@regejean

Por lo pronto, sus miles de admiradores no tendrán que esperar mucho tiempo para volver a ver a Page en acción, pues está por volver a Netflix este año de la mano de “The gray man”, película dirigida por las mentes maestras detrás de “Avengers: endgame”, Anthony y Joe Russo.

Asimismo, estará acompañado en el reparto por las famosas estrellas Ana de Armas (“Blonde”, biopic de Marilyn Monroe), Chris Evans (Voz de Buzz Lightyear en “Lightyear”) y Ryan Gosling (Ken para “Barbie”).

Ryan Gosling es el exagente de la CIA Court Gentry, el hombre gris que le da título a la cinta y que será perseguido por Chris Evans. Foto: composición/ Netflix.

¿De qué trata “The grey man”?

Cuando el agente más hábil de la CIA -cuya verdadera identidad nadie conoce- descubre accidentalmente oscuros secretos de la agencia, un antiguo colega psicópata pone una recompensa por su cabeza, lo que desencadena una cacería mundial de asesinos internacionales.