“Al fondo hay sitio”, Joel y Fernanda: ¿en qué quedó su historia en la última temporada?

¡Atención, fan de “Al fondo hay sitio”! El momento que tanto habías esperado está por llegar, pues la nueva temporada de la serie estrella de América TV, creada por Efraín Aguilar, se estrenará por todo lo grande este miércoles 22 de junio. La gran expectativa no es para menos, sobre todo porque veremos nuevos ingresos y a nostálgicos regresos. Uno de ellos será Erick Elera.

Como se recuerda, el hijo de ‘Charito’ y Fernanda tuvieron uno de los romances más sonados de la trama. Con idas y vueltas, reconciliaciones y rupturas, la pareja fue también una de las más queridas. Sin embargo, Nataniel Sánchez no retomará su papel para dicha entrega.

Nataniel Sánchez no repetirá su rol como Fernanda en "Al fondo hay sitio" temporada 2022, por lo que aún no se sabe cómo se justificará su ausencia. Foto: América TV

¿Qué pasó con Joel y Fernanda al final?

Desde el inicio, Joel y Fernanda se veían como dos almas destinadas a estar juntas. De hecho, esta narrativa se manejó durante la mayor parte de la historia, ya que -a pesar de haber decidido separarse en incontables veces- siempre encontraban su camino al lado del otro.

Este pasional acercamiento entre ambos terminó por cerrarse como una verdadera historia de amor en la temporada 8 de la producción, en la que se revela que la hija de Miguel Ignacio con Isabella Picasso está embarazada del popular ‘Niño con cara de pez’.

Como era de esperarse, las últimas escenas en la que vemos a Fernanda y Joel se desarrollan en la clínica , donde finalmente conocemos a sus mellizos, a quienes decidieron llamar Nemo y Doris. Sí, tal como los personajes de “Buscando a Nemo” de Disney/Pixar.

Para esta entrega de “Al fondo hay sitio” no estará Sánchez, por lo cual sigue siendo un misterio cómo justificarán su ausencia. No obstante, tenemos una nota sobre las teorías que se manejan. No te la pierdas.