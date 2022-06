Abusos y maltratos en “Secretos de Playboy”, serie narra detalles inéditos de Hugh Hefner

Finalmente llegó a Latinoamérica la docuserie de 10 capítulos “Secretos de Playboy”. Con un estreno comentado en Estados Unidos, la propuesta de A&E indaga en las verdades ocultas detrás de la fábula y la filosofía del imperio erótico creado en 1953 por Hugh Hefner.

La serie, que ha presentado sus dos primeros episodios el pasado 19 de junio, cumple su promesa de exponer, mediante momentos críticos y delicados, lo que fue Hefner, el hombre que tenía a miles enamorados de sus conejitas pero era una persona peligrosa para ellas.

Con la idea de ser una revista que fomentaba la emancipación sexual en los años 60 en adelante, Playboy abrió un nuevo camino, pero también le dio a Hugh Hefner poder, el mismo que usó para acercarse a jóvenes mujeres que buscaban hacerse un camino en Hollywood.

Hugh Hefner y su historia son expuestos en "Secretos de Playboy". Foto: A&E

Lo que pasaba en la mansión de Playboy ya no es un secreto

En la docuserie, la explaymate Sondra Theodore afirma que Hugh Hefner construyó su imperio a costa de acusaciones de maltratos, agresiones sexuales, drogas y manipulación de mujeres durante décadas.

En su entrevista, la exmodelo habló del abuso de las drogas y de cómo ellas eran usadas por Hefner para atraer a féminas a su círculo más íntimo. “No había consumido en mi vida. Yo era una joven ingenua que veía su sueño destruirse. La mansión tiene un pasado que nadie ha querido decir hasta hoy”, compartió.

Theodore, que salió con Hefner de 1976 a 1981, contó también cómo Hefner obligaba a ‘chicas de la mansión’ a mantener encuentros íntimos con hombres y mujeres que llegaban a la casa. “Era un monstruo. Nada era suficiente para él. Nada”, compartió.

Holly Madison, la ‘novia’ que escapó de su agresor

Quien vio “Girls of the Playboy Mansion” en el 2005 reconocerá a Holly Madison, una joven que, junto con Kendra Wilkinson y Bridget Marquardt, compartía en el reality de E! su vida con el dueño de la revista. Ellas eran las tres ‘novias’ oficiales de Hugh Hefner, y fue Holly la primera en contar el lado oculto de la mansión.

En 2015, Madison, quien fue pareja de Hefner entre 2001 y 2008, publicó su testimonio en su libro “Down the rabbit holes: curious adventures and cautionary tales of a former Playboy bunny”.

En el texto, ella describió la difícil etapa que vivió junto a Hefner: guerra entre las llamadas novias, gritos, maltratos, consumo de dorgas, control y más. Como cuenta en “Secretos de Playboy”, la manipulación que Hef llegó al punto de prohibirle cortarse el pelo.

“Yo quería tener un nuevo look, lo necesitaba. Un día me corté el pelo y él perdió los estribos. Mientras me gritaba, me decía que parecía vieja y vulgar”, comentó.

"Girls of the Playboy Mansion" fuen una serie popular en el 2005. Foto: E!

El 7 de octubre de 2008, Holly Madison anunció que su relación con Hugh Hefner había terminado.

Exempleados y exconejitas responden al documental

Tras el estreno, en febrero pasado, una carta abierta fue compartida a los medios estadounidenses. En el documento, exnovias, explaymates y empleados llamaron al fundador de Playboy como un hombre “honrado” y clasificaron las acusaciones de la serie como “casos únicos”.

Playboy llegó al mercado en 1953. Marilyn Monroe estuvo en su primera portada. Foto: difusión

“Las historias compartidas en ‘Secrets of Playboy’ son experiencias personales y merecen ser contadas a pesar de lo difícil que puede ser para algunos escucharlas”, se lee.

Sobre lo visto en la docuserie, y con respecto al motivo para reabrir el caso de Playboy, la directora Alexandra Dean mencionó: “Creo que Hef tenía dos caras y eran radicalmente diferentes. Su reputación progresista fue como un escudo que impidió que muchas de estas acusaciones lo afectaran. La verdad de su legado debe ser explicada”, dijo a Variety.