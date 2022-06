“Lightyear” decepciona en taquilla y secuelas podrían estar en peligro

“Lightyear”, el nuevo spin-off de “Toy story”, trajo de regreso al guardián espacial que conquistó nuestros corazones hace 27 años. Las aventuras del personaje y el resto de juguetes marcaron a una generación, pero su verdadera historia finalmente vio la luz.

Pese a que la película, que es dirigida por Angus MacLane, se plantea como el inicio de una nueva saga, los números en taquilla no favorecen a los planes de Pixar-Disney. De acuerdo a Variety, el filme ha generado 85,6 millones de dólares a nivel mundial, con un pronóstico poco alentador para los siguientes días de exhibición. ¿A qué se debe esto?

Prohibida en 14 países

Al tratarse de una cinta con alcance mundial, la película ha tenido que lidiar con la censura de varios mercados. Disney se rehusó a eliminar la escena que muestra un beso entre personas del mismo sexo, lo que causó que países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos decidan no emitirla en sus salas.

Eminente estreno en Disney Plus

“Lightyear” es la primera película de Pixar que llega a los cines desde la cuarentena, pero sus números no han sido los esperados. El público se ha acostumbrado a ver los filmes en Disney Plus y la mayoría opta por verlo en la plataforma gratuitamente, desde la comodidad de su casa.

¿Contra qué películas compitió el guardián espacial?

“Lightyear” consiguió el segundo lugar en la taquilla estadounidense, solo por debajo de “Jurassic world dominion”, filme que ya tenía varios días en cartelera. En números, la película con Chris Evans no pudo superar a “Top gun: Maverick”, “Doctor Strange in the multiverse of madness” y “The Bob’s Burgers movie”.