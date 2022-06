La increíble historia real de “La terminal”: el iraní ‘atrapado’ 18 años en un aeropuerto

Cualquiera que haya pasado una noche en un aeropuerto, muchas veces lleno de gente, sabe lo pesado y tedioso que significa. Con largas horas de espera, más de una experiencia se puede contar. El cine ha utilizado este recinto para dar vida a sus películas. Una de ellas es “La terminal”.

Hace un par de días, la cinta con Tom Hanks cumplió 18 años de haber sido estrenada. La película, en la que un hombre que se ve obligado a vivir en un aeropuerto, presentó escenas que mezclaban la comedia y el drama, pero también escondía una historia real que expuso la vida de Mehran Karimi Nasseri.

Un refugiado en el Charles de Gaulle de París

Dirigida por Steven Spielberg, “La terminal” está basada en la autobiografía de Mehran Karimi Nasseri. El hombre cuenta cómo se vio obligado a abandonar Irán en 1977 por protestar contra Mohammad Reza Pahlavi. Después de ser expulsado, Nasseri vivió en Bélgica y se le concedió el estatus de refugiado. Durante años, buscó un país para establecerse.

La vida de Mehran Karimi Nasseri sirvió de inspiración para "La terminal". Foto: AP

Para el año 1998, partió hacia Inglaterra, pero en el camino perdió sus documentos en el Aeropuerto Internacional Charles de Gaulle de Francia. Sin papeles, a Nasseri se le negó la entrada a Reino Unido y quedó atrapado en el establecimiento francés por 18 años. No pudo salir hasta que su condición médica requirió que fuera hospitalizado.

Cómo sobrevivir en un aeropuerto y el ‘rescate’ de Nasseri

En el 2004, el director Paul Berczeller, que pasó varios meses junto a Merhan Karimi Nasseri para filmar su película “Here to where”, dijo a The Guardian lo siguiente: “Desde el momento en que me senté a su lado, sentí la fuerza de su dignidad. Parecía satisfecho. No pretendía complacer ni jugar con su simpatía. En cierto sentido, era un hombre más libre que la mayoría”, compartió.

Con el paso de los años y más de una aventura en el Terminal 1, Nasseri se hizo amigo de los trabajadores del aeropuerto, realizó trabajos ocasionales, se duchó en los baños y comió la mayoría de sus alimentos en McDonald’s.

La estadía de Nasseri podría haberse extendido si el abogado de derechos humanos Christian Bourguet no hubiera tomado su caso. Él se encargó de desenredar toda la burocracia internacional que mantuvo al pasajero varado. Finalmente, Nasseri salió del aeropuerto y entró en un albergue para personas sin hogar en París en el 2008.

¿Cuánto ganó Nasseri por “La Terminal”?

De acuerdo a Berczeller, Alfred, como se hacía llamar, había recibido un cheque importante por la historia de su vida, el mismo que había sido depositado en el banco de Correos del aeropuerto.

"The terminal man", libro escrito por Alfred Mehran. Foto: difusión

Más allá del dinero, Nasseri esperaba una ayuda por parte de DreamWorks para conseguir un pasaporte y viajar a California. Quería conocer a Steven Spielberg y a Tom Hanks, pero no fue posible. Pocos se dieron cuenta de que el material publicitario de la cinta del 2004 no mencionaba a Alfred y a su verdadero calvario.

El fin de la historia de Mehran Karimi Nasseri no tuvo el brillo que Hollywood brinda. Desde el 2007, se desconoce el paradero de ‘El hombre de la terminal’, según un último reporte de Europa Press.