Chris Hemsworth: “Me encanta filmar historias que se convierten en un lugar de discusión”

El actor australiano Chris Hemsworth, famoso por su personaje de Thor en las películas de Marvel, se separa por un momento del Mjolnir para interpretar a Steve Abnesti en La cabeza de la araña, la nueva película de Netflix que se estrenó este fin de semana. Se trata de su primer villano: un cruel y ambicioso dueño de una farmacéutica, quien en un futuro no muy lejano experimenta con drogas que controlan las emociones humanas en un grupo de presos que habitan una aparente ‘cárcel dorada’. El intérprete, casado con la actriz española Elsa Pataky, conversa con La República a través del Zoom y hasta se anima a hablar algunas palabras en español.

Después de verte como Thor, es una sorpresa descubrirte como villano en La cabeza de la araña. ¿Cómo te sientes en los zapatos de este cruel visionario?

Lo interesante del personaje es la complejidad y las mentiras que hace, este complicado individualismo y ego masivo que persiste, esta falta de ideales sociales, de empatía. Es un personaje retorcido con un sentido del humor cruel, todo eso está junto y motiva sus impulsos. Creo que ha sido muy único y diferente a las cosas que he hecho antes y a lo que hice en la pantalla últimamente. Así que sí, fue una cosa muy emocionante en la que sumergirme.

La cinta aborda los excesos que cometen las grandes farmacéuticas, pero también la ambición del hombre por controlar las emociones humanas. ¿Cuál es el mensaje final de la película?

No diría tanto que se trata de un mensaje sino de una conversación que dispara preguntas para la audiencia. Eso es lo que yo amo de filmar historias que van más allá, que se pueden convertir en un lugar de discusión. Desde ahí podemos construir nuestros propios dispositivos, y eso sin duda es el reflejo de la dinámica compleja y controversial que hay dentro de la película.

Esta es la tercera vez que participas como productor ejecutivo en un filme. Lo hiciste en Thor: Love and Thunder, en Interceptor, que protagoniza tu esposa Elsa Pataky y ahora en La cabeza de la araña. ¿Cómo te sientes en este estatus?

Creo que conforme más trabajo, tengo más ganas, no solo de interpretar mis personajes sino de encargarme de otros aspectos del proceso y disfrutar de eso. He tenido la suerte de trabajar con directores colaborativos, así que ser el productor de algo, lo hace todo más oficial, en el sentido que me siento más envuelto en los procesos y es genial. Para mí lo que importa es mi propia búsqueda por colaborar y estar involucrado.

Algunas personas tienen una manera particular de trabajar y no hay mucho espacio para alguien que viene de afuera para que influya. Pero he logrado encontrar a los correctos y la mejor idea siempre gana, ya sea con los actores o el equipo que te escucha. Para mí es todo sobre humildad y Joseph Kosinski (director de La cabeza de la araña) refleja todo esto, por eso fue genial trabajar con él.

A propósito del próximo estreno de Thor: Love and Thunder, ¿cómo ha sido para ti compartir con Christian Bale, en el rol del villano Gorr?

Christian Bale ha sido increíble como lo imaginaba y tan difícil como creí que sería. Es impresionante cuando entra en el set, también es colaborativo, amable, abierto a otros espíritus y a conversar. Creo que es uno de los villanos favoritos que he visto en pantalla y que ha creado en este mundo.

Chris Hemsworth como Steve Abnesti en escena junto a Miles Teller (Jeff). Foto: difusión

¿Continuarás interpretando al dios del trueno en las futuras películas de Marvel?

Siempre que hacía esas películas no tenía idea si iba a hacer otras, solo disfrutaba del momento y el proceso, lo amaba. Pero todo viene de la respuesta de los fans y de lo que esperan. Me encanta el personaje, las experiencias y la oportunidad de trabajar con directores distintos. Ha sido una bendición así que sí, estoy esperando los guiones y si hay una historia emocionante que contar pues me encantaría.

Solo por curiosidad, después de estar tantos años casado con Elsa Pataky, ¿hablas algo de español?

“Sí”. “¡Hola!”. “¿Cómo estás?”. “Bien”. “¿Y tú?”. “Te quiero”. “Te amo”. “Un café con leche, por favor” (dice con acento extranjero y se ríe). Mi español es así, palabras que conozco, pretendo aprender. Empecé a hacerlo al inicio de nuestra relación (con Elsa Pataky) y ahora que nos hemos casado, creo que me puse un poco más flojo. A veces trato de hablar español con mis hijos y que ellos me enseñen también, pero no siempre lo hacen, así que es culpa de ellos.