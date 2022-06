Es el tercer domingo de junio y papá lo sabe. Este 19 de junio, se celebra el Día del Padre en el Perú. Si bien en estas fechas solíamos solo festejar a aquellos que nos dieron la vida, la verdad es que hay tantas maneras de amar y diferentes formas de procrear.

Por ello, queremos dar un espacio a diversas figuras paternas de la TV miembros de la comunidad LGTBIQ+ que han demostrado de corazón gran amor por sus hijos. Aquí te dejamos estas menciones honoríficas, sin ningún orden en especial.

Este domingo 19 de junio, se celebra el Día del Padre. Foto: difusión

“Glee” - Disney+

“Glee” es probablemente una de las series juveniles más famosas de la pantalla chica. La icónica producción, creada por Ryan Murphy, toca diferentes tópicos sociales, por lo cual incluir personajes LGBTIQ+ fue uno de los aspectos más importantes de su trama. Incluso, no solo se limitaron a sus papeles principales.

Las familias de los miembros del club Glee eran de todo tipo, desde felices prototipos de cuentos de hadas hasta algunas que eran disfuncionales. No obstante, la historia nos mostró a los padres de Rachel, Hiram y Leroy, como una pareja muy ejemplar que únicamente buscaba lo mejor para su hija perfeccionista.

“Modern family” - Star+

Igualmente, tenemos a nuestros queridos y divertidos Mitch y Cam, quienes llegaron a la TV hace unos 13 años; y rápidamente se convirtieron no solo entre las primeras parejas homoparentales de la pantalla chica, sino también en algunos de los personajes más populares de las cintas de aquella época.

Ambos adoptaron a Lily, una niña vietnamita que, conforme va creciendo, conduce a los espectadores hacia una retahíla de hilarantes situaciones, con las cuales también se trató de enseñar a la audiencia sobre los retos de una pareja del mismo sexo con un hijo.

“Eternals” - Disney+

Marvel Studios marcó un gran hito para la comunidad LGTBIQ+ con el estreno de “Eternals”. Si bien habíamos tenido anteriormente algunos personajes miembros del colectivo, esta película dirigida por la reconocida cineasta Chloé Zhao presentó a la primera familia homoparental del UCM.

Esta estuvo formada por el eterno Phastos, su esposo, Ben Stoss, y su hijo, Jack. Este primogenito parece muy fascinado con Ikaris, héroe al cual confunde con Superman. Esta escena, de hecho, fue muy comentada por los fans, debido a que se creó una especie de crossover con el mundo de DC.

“AJ and the Queen” - Netflix

Aquí no hablamos de una relación paternal premeditada, sino más como una emotiva coincidencia. “AJ and the Queen” sigue a Ruby Red, una drag queen con gran personalidad, pero con poca suerte, que viaja a través de América. Su vida la lleva de club en club en un destartalado R/V de 1986.

Sin embargo, a su ajetreado estilo de vivir tendrá que agregarle una responsabilidad extra: ser la figura paterna de AJ, su compañera de viajes de 10 años que se le une como polizón tras haber quedado huérfana.

“American dad” - Star+

Dejamos a las series live-action para pasar a la animación con “American dad”. Si bien Stan, su familia y sus problemas son los protagonistas, nadie negará que algunos de los personajes más queridos son los vecinos Greg Corbins y Terry Bates. Ambos son presentadores de noticias y viven juntos.

No obstante, llega el momento que desean formar su propia familia, por lo cual empiezan a buscar los medios posibles, hasta que la esposa de Stan, Francine, se ofrece de voluntaria como candidata de vientre de alquiler. Al poco tiempo, nace Liberty ‘Libby’ Belle.