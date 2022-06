Disney anunció que Guy Ritchie será el director del remake de “Hércules”

¡Se confirmó! El tan esperado remake de “Hércules” —de versión acción en vivo— producido por Disney tendrá como director a Guy Ritchie, el mismo que lideró en 2019 la exitosa película “Aladdin” bajo el mismo formato. Se espera una gran acogida por ser un gran clásico de las películas animadas.

Como se recuerda, la versión original de esta entrega se basa en una leyenda griega del hijo de Zeus y Hera: Hércules, quien al ser robado por los secuaces de Hades del Olimpo hacia la Tierra, deberá demostrar por qué es digno de volver a casa . Para ello, se refugia en los entrenamiento de Filoctetes y logra salir victorioso.

Y si bien la historia ya se conoce, el mismo Disney se encuentra en la búsqueda de un escritor para esta cinta y afinarán ciertos detalles. Sin embargo, ya existe un borrador inicial de esta versión por parte de Dave Callaham, el mismo que escribió la película de superhéroes “Shang-Chi and the legend of the ten rings”.

¿Qué películas dirigió Guy Ritchie?

Guy Ritchie dirigió 11 películas durante toda su trayectoria profesional como director, sin embargo, también se desempeñó como productor y guionista de cine británico. Su nombre destacó en 1995, cuando debutó con su primer cortometraje The Hard Case.