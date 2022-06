Melissa Paredes y Rodrigo Cuba aún siguen siendo la comidilla del público y la prensa de espectáculos, sobre todo después de la más reciente entrevista que la modelo ofreció a “Amor y fuego”, en la que dio a conocer reveladores detalles de su controversial relación con su ahora exesposo. No obstante, más allá del escándalo mediático, la joven presentadora de televisión se ha posicionado como una inesperada promesa de la actuación.

Si bien su experiencia en el campo es concreta, los papeles que ha tenido le han valido para convertirse en una atractiva propuesta para filmmakers y productoras nacionales. En ese sentido, aquí hacemos un repaso a tres personajes que le han abierto paso en la industria, además de su nuevo proyecto en cartelera.

Melissa Paredes estuvo en "Amor y fuego" el 16 de junio. Foto: captura Willax

“Ojitos hechiceros”

El debut de Melissa Paredes en el mundillo de la actuación llegó con “Ojitos hechiceros”, una ficción de América Televisión producida, como lo podrías imaginar, por la popular figura de la casa Michelle Alexander.

“Estoy superfeliz, contenta con la oportunidad que me da Michelle (Alexander) y todo el equipo de producción. Es una novela bonita, dedicada a la gente que lucha por sus sueños, y Estrella es un personaje que me trae muchos recuerdos, pues se parece a mí”, expresó la ex chica reality en entrevista con un medio local en 2018.

Para esta serie, Paredes dio vida a Estrella López, la protagonista de una dramática trama, en la que su amor por el canto es el único escape y a la vez su mayor sueño, en medio de los retos que le pone la vida, que incluye desventuras sentimentales y un padre alejado de ella.

El debut de Melissa Paredes en la actuación fue con "Ojitos hechiceros". Foto: difusión

“Dos hermanas”

Con “Ojitos hechiceros” como experiencia de primera mano, Alexander volvió a contar con la participación de Melissa Paredes para una nueva producción: “Dos hermanas”, en la que también se desempeña en un rol protónico. De ese modo, la vemos interpretando a María ‘Mery’ Etelvina Vilca Pando de Ronceros.

Sin embargo, la historia es totalmente diferente a la novela anterior, pues ahora nos ubicamos en los años 90, precisamente en la época del terrorismo. La modelo comparte escenas con Mayella Lloclla, su hermana en la ficción en el papel de Urpi.

Ambas viven en la sierra junto a sus padres, pero con el enfrentamiento armado rondado la tranquilidad de su pueblo y el asesinato de sus progenitores, se ven obligadas a llegar a la capital, en donde —poco tiempo después de haber sido acogidas en un albergue— son separadas. Vivirán sus vidas sin tenerse la una a la otra, hasta que el tiempo las vuelve a unir.

“¿Mi novia es él?”

“Ojitos hechiceros” y “Dos hermanas” fueron suficientes para que Paredes estuviera lista para el salto a la gran pantalla. Esto se dio en 2019 con el estreno de “¿Mi novia es él?”, cinta en la que interpretó a Lucerito. “Desde que decidí prepararme e incursionar en la actuación se me han abierto las oportunidades para crecer y estoy feliz”, dijo la presentadora de TV en aquel año.

Si bien no tuvo un papel principal, sí estuvo rodeada de famosas estrellas nacionales, para una trama enmarcada en la comedia, bajo la cual nos presentaron a ‘La Fuana’, el pintoresco personaje interpretado por Edwin Sierra.

El protagonista fue Gregorio Pernía, famoso actor colombiano reconocido por sus trabajos en telenovelas como “La hija del mariachi”, “Corazón valiente”, “Sin senos sí hay paraíso”, entre otras producciones.

El nuevo reto de Melissa Paredes

Ahora, con tres papeles en su ascendente trayectoria actoral, Melissa Paredes regresa al cine y lo hará con “Igualita a mí”, una apuesta cinematográfica de la mano de Tondero, que viene protagonizada por Carlos Alcántara y Daniela Camaiora.

Pese a que no será la artista estelar de la película, Paredes afirmó anteriormente que este proyecto —ya en cartelera— es un nuevo reto para su carrera, en parte porque grabó escenas íntimas a la estrella de “Asu Mary”.

“Al inicio me daba vergüenza porque ‘Cachín’ es un tremendo actor. Cuando haces una escena así tienes que tener cuidado hasta cómo agarras la colcha para que todo esté muy bien cuidado, no es tan fácil. Entonces tenía miedo de fregarla porque soy media despistada”, inició explicando a “América espectáculos”.

“Es un semidesnudo. Me dio vergüenza porque es la primera vez, pero fue lindo. Además, por la confianza de los actores tan profesionales como ‘Cachín’ y todo el equipo de producción, el cuidado de estar con Tondero te da esa seguridad de hacer las cosas bien”, agregó.

Carlos Alcántara y Melissa Paredes comparten escenas en nueva cinta de Tondero. Foto: Tondero

¿De qué trata la película?

“Igualita a mí” es una adaptación peruana de la película homónima hecha en Argentina en en 2010. La historia nos aproxima a Freddy (Alcántara), un hombre mujeriego, libre de preocupaciones y que vive sus días seduciendo a mujeres en sus 30.

Su vida da un giro de 180° cuando conoce a Aylín, una muchacha de 30 años que, inesperadamente, le revela que es su hija y que está embarazada de su exnovio.