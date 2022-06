Karol Sevilla: vuelve a Disney con la serie “Siempre fui yo”

En ‘Siempre fui yo’, Karol Sevilla interpreta a la hija del “ídolo del folclor colombiano’, quien muere en un accidente. Su personaje, ‘Lupe’, estudia periodismo y deja su natal México para asistir al funeral. Mientras indaga sobre el fallecimiento, se inscribe en un concurso de canto impulsado por el mánager de su padre. En el transcurso de la competencia estará acompañada de ‘Noah’ (Pipe Bueno). “Parte de lo interesante de esta serie es que no está alejado de una realidad. Eso es lo que vamos a ver: ambiciones de los mánagers, las carreras de los artistas que están rodeadas, tal vez, de licor y ciertos excesos. Obviamente con los matices de Disney, pero sí es diferente, o sea, hay una pareja gay. No está alejado de la realidad y eso hace que mucha gente se sienta identificada con esta gran historia”, responde el músico por Zoom, sobre la serie que se estrena hoy.

Karol Sevilla cuenta que comprende desde el plano personal lo que aborda la serie. A la actriz un mánager le quitó su pasaporte para que no viajara a Argentina a grabar ‘Soy Luna’, la producción que le daría popularidad en todo Latinoamérica. “Me ha tocado (lidiar) duro, pero creo que esas enseñanzas las agradezco mucho, sobre todo por la persona que hoy en día soy. Y gracias a eso Disney confió una vez más en mi trabajo y quiso que me volviera a poner la mochila de responsabilidad para llevar este proyecto que sin duda es espectacular”, nos comenta sobre ‘Siempre fui yo’.

Escena. La actriz Karol Sevilla junto a Pipe Bueno.

“Disney se está arriesgando a hacer algo completamente nuevo. El conflicto de un asesinato nunca se había tocado. Yo, personalmente, tengo en la frente que Disney es un color rosa y luego veo en el libreto una pistola y digo: ‘¿cómo?’ (se ríe) ¿Disney?’ Entonces, ha sido una experiencia bonita, venir a vivir a Colombia, grabar por unos meses, conocer Cartagena y tener también la responsabilidad de interpretar a un personaje tan complicado, nuevo para el público que me ha visto en ‘Soy Luna’”. Adelanta que con la serie saldrá un disco de 13 canciones. “Lo interesante es que cantamos dos géneros completamente diferentes. Y esto es hacer algo más pop, más Disney, yo estoy familiarizada con eso y a la gente le ha gustado”.

“Estamos en el siglo XXI, las cosas han cambiado”

Para ambos, los cambios en Disney respecto a desarrollar más series en Latinoamérica, tener más protagónicos femeninos e incluir representación LGBTI, es parte de ir acorde a los tiempos. “Estamos en pleno siglo XXI, las cosas han cambiado y creo que está espectacular que hagan este tipo de proyectos ¿no? Cosas nuevas y que también se arriesguen a hacerlo. Sobre todo, que nos incluyan en muchos aspectos a todos. Creo que el mensaje número uno de Disney es que todos somos iguales, no importa la religión o lo que te guste mientras seas feliz y sigas tus sueños”, dice Sevilla y el colombiano agrega: “Están representando algo que está sucediendo y creo que es muy inteligente de su parte estar a la vanguardia. Además, hoy ya no es un tabú hablar de este tipo de cosas. El tabú lo hacemos nosotros cuando queremos no hablar de algo que sabemos que existe. Esto hace que se quiten los tabúes”.

Bueno añade que hay cierta responsabilidad al ingresar a Disney. “Yo creo que te pone otra ‘camisa’ y hay que estar muy atento, pero creo que la responsabilidad la tenemos desde siempre, desde que tenemos la capacidad de influenciar. Ahora soy papá y créeme que entiendo que hay que tener cuidado con lo decimos y hacemos”.