(Esta nota contiene spoilers) El primer volumen de “Stranger things 4″ ya está disponible en Netflix y fans han comenzado a recibir importantes respuestas. Dentro de las principales revelaciones que obtuvimos es que Vecna en realidad es Henry Creel, hijo de Victor Creel. Eso no es todo, sino que ha estado presente desde el inicio de la serie, como el amo y señor del Upside Down.

Henry Creel es Vecna y también el primer sujeto de pruebas del Laboratorio de Hawkins. Foto: Netflix

Si bien aun existen muchos misterios por resolver, los espectadores están emocionados por el estreno del volumen de la serie. Para aplacar la ansiedad de sus usuarios, Netflix ha tuiteado, a manera de avance oficial, las primeras imágenes de lo que se viene para Once y compañía.

Sin embargo, estas imágenes confirman un detalle que había quedado al aire en el final de la primera parte de la cuarta temporada: ¿qué le pasó a Nancy? Como se sabe, la hermana de Mike Wheeler estuvo a punto de salir del otro mundo, pero Vecna la retuvo con una de sus mortales pesadillas.

En esta visión, la joven fue perseguida por el monstruo con el recuerdo culposo por la muerte de ‘Barb’, su mejor amiga. Con ello, quedó en el tintero si logró salvarse de una muerte certera. Ahora, con el adelanto presentado por el streamer nos aseguramos que Nancy está viva . ¿Cómo? Ello tendrá que revelarlo los próximos episodios.

Nancy junto al resto de la banda en foto oficial de “Stranger things 4, volumen 2”. Foto: Netflix

Imagen oficial de “Stranger things 4, volumen 2”. Foto: Netflix

Imagen oficial de “Stranger things 4, volumen 2”. Foto: Netflix

Imagen oficial de “Stranger things 4, volumen 2”. Foto: Netflix

Imagen oficial de “Stranger things 4, volumen 2”. Foto: Netflix

En este contexto, no quiere decir que no tendremos que despedirnos de alguno de los protagonistas. La revista Variety le preguntó a los creadores de “Stranger things”, Ross y Matt Duffer, si habrá inesperadas muertes en lo que viene pronto a Netflix. Esta fue su respuesta.

“Realmente no quiero decirlo, pero me preocuparía por los personajes al entrar en el volumen 2, seguro . Espero que ese sea el sentido porque es una temporada más oscura y los niños ya no son niños. Así que todos están en peligro. Y hay una especie de sensación ominosa de que las cosas podrían no ir bien”, expresó Ross.

“Stranger things 4, volumen 2″ tendrá su arribo al streaming el 1 de julio.