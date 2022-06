Todo apunta a que Batman se ha convertido en la nueva mina de oro para Warner Bros., pues con el estreno “The Batman” han cimentado las bases para lo que sería una aclamada franquicia, con una secuela en marcha y series derivadas para HBO Max. De hecho, también se ha confirmado la continuación de “Joker”, a la que Lady Gaga estaría por unirse.

"The Batman 2" es una de las pr+oximas incursiones de Warner Bros. y DC en la narrativa del Hombre Murciélago. Foto: Warner Bros.

Ahora, se ha revelado un nuevo proyecto para el Hombre Murciélago. De acuerdo con un reciente reporte de Deadline, HBO Max Latinoamérica ha dado luz verde a “Batman Azteca: choque de imperios” , película en la que se nos presentará la reimaginación del superhéroe, esta vez inspirado en la cultura mexicana.

No obstante, es preciso aclarar que este largometraje no será una versión live-action, más bien será un filme animado que llegará directo al servicio. Aun así, el streamer tomará una dirección un tanto particular: la cinta será producida en su totalidad en México.

De ese modo, el mencionado portal ha revelado que el encargado de prestar su voz al Caballero de la Noche será Horacio García Rojas , reconocido por su papel recurrente en “Narcos: México” de Netflix y por ser el nuevo jale de “La reina del sur” (que acaba de estrenar su primer avance).

En tanto, ha trascendido que el director de “Batman Azteca” será Juan Meza-León. Asimismo, Alejandro Díaz Barriga, consultor especializado en estudios mesoamericanos e historia étnica de México y la región andina, apoyará al equipo creativo para la correcta representación de los personajes.

Horacio García Rojas dará la voz al Caballero de la Noche en "Batman Azteca". Foto: difusión

¿De qué tratará “Batman Azteca”?

En la época del Imperio Azteca, Yohualli Coatl vive una tragedia cuando su padre y líder de la aldea, Toltecatzin, es asesinado por los conquistadores españoles. El joven escapa a Tenochtitlan para advertir del peligro inminente al rey Moctezuma y a su sumo sacerdote, Yoka.

Utilizando el templo de Tzinacan el dios murciélago como guarida, el protagonista se entrena con su mentor y ayudante, Acatzin. Con ello, reúne equipo y armamento para enfrentarse a la invasión española, proteger el templo de Moctezuma y vengar la muerte de su progenitor.