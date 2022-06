Las carreras de Johnny Depp y Amber Heard están lejos de regresar a la normalidad, especialmente después del más reciente juicio que reunió a la expareja en los tribunales. Aunque con algunos proyectos en cartera, el actor ya dio por perdidos algunos de sus más icónicos personajes. En tanto, la actriz podría despedirse para siempre del DCEU tras el estreno de “Aquaman 2″.

Esta película protagonizada por Jason Momoa ha estado rodeada de gran controversia durante las últimas semanas, pues no se tiene muy en claro cómo quedará el corte final, en medio de rumores de reemplazos y despidos. Si bien Heard mencionó que Warner Bros. ya la liberó de su contrato, ella aseguró que todavía saldrá en la cinta.

Jason Momoa como Aquaman y Amber Heard como Mera. Foto. DC/Warner Bros.

Sin embargo, un reciente reporte de Just Jared indicaba que la mencionada secuela entraría en regrabaciones, pues WB habría optado por cambiar a Amber por otra actriz para las escenas de Mera.

En ese sentido, el famoso portal TMZ se comunicó con el equipo de la actriz para aclarar la situación. La respuesta obtenida fue la siguiente: “El sistema de rumores continúa como lo ha hecho desde el primer día: inexacto, insensible y ligeramente loco ”. Con lo cual, han desmentido lo expuesto por JJ, medio que —curiosamente— ha rectificado su artículo.

Amber Heard tendrá que reconocer a Johnny Depp con una millonaria suma, tras fallo a favor del actor en el juicio de difamación que este le entabló a la actriz. Foto: BBC

Aunque el portavoz, a quien dejaron en el anonimato, negó la información de un presunto recast, ello no quiere decir que Warner no pueda tomar decisiones de último minuto. Aun así, TMZ no lo cree probable, especialmente debido a que sería una millonaria inversión para un largometraje que ya se retrasó en anteriores ocasiones.

No obstante, es posible que en posteriores proyectos se anuncie a una nueva intérprete para la superheroína atlante. De hecho, se ha deslizado por mucho tiempo a Emilia Clarke como opción probable para que tome las riendas del personaje. ¿Será posible? Los fans esperan que sí.

Los fanáticos de DC Comics creen que Emilia Clarke sería la elección perfecta como reemplazo de Amber Heard. Foto: difusión

¿Qué edad tiene la actriz Amber Heard?

Amber Heard tiene actualmente 36 años de edad. La actriz nació el 22 de abril de 1986 en Austin, Texas, Estados Unidos.