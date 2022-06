Liam Neeson: “La esclavitud sexual aún prevalece en la Tierra”

Especial para La República

Para los amantes de las películas de drama y acción, Liam Neeson es un ícono. Con su 1.93 metros de estatura, el actor británico ha sido protagonista de cintas como La lista de Schindler, Unknown e Ice Road. También de grandes sagas como Búsqueda implacable, con participaciones especiales en Batman Begins, Furia de titanes y Star Wars.

A sus 70 años recién cumplidos, Neeson regresa al cine con Asesino sin memoria, en la piel de un sicario a sueldo que debe enfrentar las primeras etapas del Alzheimer, mientras intenta reparar un terrible daño. La película se estrenó este fin de semana en los cines a nivel nacional.

¿Qué lo llevó a aceptar este filme?

-Me pareció único. El personaje es legendario en la forma en que lleva a cabo su trabajo, además, padece de demencia y las fases iniciales del Alzheimer. Eso me intriga mucho y me dio la oportunidad de investigar sobre estas enfermedades. Tengo un viejo amigo que padece demencia temprana y es muy triste. Pero a la parte actoral de mi cerebro le resulta fascinante observar que entra a su sala y no sabe dónde está. No la reconoce. Por eso, quise rendirle homenaje y utilizar algunos gestos que él haría y hacerlos bien. Es fácil caer en la sobreactuación, pero eso sería un insulto para las personas que sufren la enfermedad. Martin Campbell (el director) y yo queríamos que fuera muy, muy sutil.

Durante su investigación sobre el Alzheimer, ¿qué cosas descubrió?

-Que es una enfermedad espantosa y continúa hasta que el cuerpo se cierra gradualmente y el cerebro no puede enviar señales a la garganta para comer, masticar y, por último, respirar. En algunos documentales también vi que los cuidadores profesionales, los esposos y las esposas se ocupan de sus seres queridos con un amor y una atención extraordinarios.

¿Qué cosas observó en su amigo que incluyó en su interpretación?

-Cierto tartamudeo, el hecho de que le temblaban las manos visiblemente al levantar una taza, pequeñas cosas. No queríamos exagerar. Martin decía: «No, es demasiado. Retrocedamos», o «Dame un poco más de eso».

¿Cómo fue compartir créditos en esta cinta con Monica Bellucci y Guy Pearce?

-Fue una delicia trabajar con Mónica. No es una aspirante a estrella de Hollywood, tiene los pies sobre la tierra. Con Guy, nos hicimos amigos.

Asesino sin memoria, está ambientada en El Paso, Texas (México) y ahonda en el tráfico sexual infantil y en los centros de detención de inmigrantes en los Estados Unidos. ¿Qué importancia tuvieron en la historia la locación y estos problemas del mundo real?

-Fueron muy importantes y no nos regodeamos en ellos. Como embajador de buena voluntad de UNICEF durante muchos años, tengo acceso a la literatura sobre tráfico sexual y tráfico infantil. Se me ponen los pelos de punta. La esclavitud aún prevalece en la Tierra, lo cual es increíble. No se pueden creer las cifras. No se trata solo de niñas, sino de niños también. Recuerdo cuando el tsunami asoló Asia en el 2004. UNICEF se trasladó inmediatamente a la zona para proteger a los niños porque las personas que se dedicaban al tráfico sexual los agarrarían, se los llevarían lejos y desaparecerían. No podía creerlo. Sucede. Por eso, este tema está en nuestra historia y es parte de la razón por la cual mi personaje emprende una búsqueda. Quiere reparar un daño terrible.

¿Qué le queda por hacer en el cine?

-Seth MacFarlane me preguntó hace un año y medio si me interesaba volver a hacer la saga ¿Y dónde está el policía? Y me encantaría. Seth y su equipo están trabajando en el guion. Creo que sería el fin de mi carrera o algo bueno podría surgir de eso. Leslie Nielsen dejó la vara muy alta. Lo vi en ¿Y dónde está el piloto? algunas noches atrás. Me reí mucho. Es una comedia maravillosa. Sin duda, me encantaría hacerla.