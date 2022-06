“Spider-Man: no way home” llegó a los cines del mundo en diciembre de 2021. Poco tiempo pasó para que se convirtiera en un verdadero éxito de taquilla gracias, en gran medida, a la reunión arácnida entre Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield. Con ello, la película fue todo un acontecimiento, tanto para fans como para Marvel Studios y Soy Pictures, por lo cual, para alegría de los seguidores, el filme volverá a los cines.

Según recoge Variety (en base a un tuit oficial), la cinta se reestrenará el 2 de setiembre de este año en, por ahora, salas de proyección de Estados Unidos y Canadá. Este regreso a la pantalla grande se hará bajo el título “Spider-Man: no way home — the more fun stuff versión”, en la que incluirán escenas inéditas.

No way home nos trajo de regreso a los Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield. Foto: composición/Marvel Studios/Sony

Si bien se está apuntando a dos países del mercado norteamericano, Sony planea agregar más fechas para otras regiones. Por lo pronto, la programación anunciada tiene una razón en particular: en EE. UU. coincidirá con el Labor Day Weekend, época en la que se festejan los movimientos de los trabajadores.

Asimismo, de acuerdo con el citado medio, la noticia llega justo en medio de las celebraciones por los 60 años del personaje de los cómics de Spider-Man y los 20 años de las películas del “Hombre Araña” de Sam Raimi. Aun así, si quieres apresurar la experiencia, puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa, pues HBO Max ya tiene fecha para el lanzamiento de “No way home”.