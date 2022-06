“Jurassic world” en la vida real: ¿dinosaurios y humanos juntos? Esto dice la ciencia

A casi 30 años de “Jurassic park”, fans finalmente pueden ver el estreno de “Jurassic world: dominion”, el cierre de una trilogía moderna que nos presentó a Chris Pratt (Owen Brady) y Bryce Dallas Howard (Claire Dearing) en los papeles protagónicos junto al regreso de los actores originales. Además de las posibles preguntas con respecto al metraje, muchos tienen una duda constante y que ha seguido a la saga desde sus inicios: ¿es posible que dinosaurios y humanos puedan coexistir?

Como se recuerda, desde “Fallen kingdom” se planteó la posible realidad de ver a las criaturas jurásicas habitando en el presente. Si bien puede parecer emocionante para las almas aventureras y para seguidores de las cintas de Steven Spielberg, esta idea suena bastante aterradora. Las razones son un tanto obvias y los potenciales escenarios se reducen a muertes entre dientes y garras.

Gigantosaurus en "Jurassic World Dominion". Foto: Universal

De la ficción a la realidad

Científicos han dado a conocer algunas ideas en torno a una probable resurrección de dinosaurios y no es tan fácil como la ficción lo hace parecer. Así lo reveló Susie Maidment, paleontóloga del Museo de Historia Natural de Londres (Reino Unido), en entrevista con National Geographic.

“El ADN más antiguo del registro fósil solo tiene un millón de años, por lo que no nos es posible reconstruir a los dinosaurios a partir de su ADN como en las películas de ‘Parque Jurásico’”, afirmó la científica.

No obstante, dejó una ventana abierta y, aunque no lo creas, dijo que sí sería una posibilidad en un futuro.

“Cada vez hay más pruebas de que las proteínas y otros tejidos blandos pueden conservarse a lo largo de escalas de tiempo geológicas, por lo que creo que sería imprudente decir que definitivamente nunca podremos obtener ADN de los fósiles de dinosaurios”, agregó Maidment.

Deinonychus en "Jurassic World Dominion". Foto: Universal

¿Predadores o víctimas?

National geographic consultó a los expertos sobre qué tan viable sería, en un caso hipotético, una coexistencia real entre dinosaurios y humanos. En ese sentido, Victoria Arbour, experta en dinosaurios acorazados del Royal Ontario Museum de Toronto, comentó que el desarrollo de nuestra especie se ha dado a costas de restar terreno a otras.

“No puedo imaginar que coexistiéramos con un depredador colosal como el Tyrannosaurus rex. No pudimos tolerar a los lobos en la mayor parte de Norteamérica y casi los eliminamos por completo; ¿cómo podríamos vivir con un depredador más de 70 veces mayor que un lobo?”, explicó.

Asimismo, la vida de estos gigantescos animales no podría trasladarse a la actualidad, debido a que el mundo es muy diferente a como lo era cuando estos habitaban la Tierra.

“Evolucionaron hace decenas o cientos de millones de años, cuando la Tierra era muy diferente. Los continentes estaban en lugares diferentes, la atmósfera era distinta, las plantas eran diferentes. Tal vez no podrían sobrevivir en absoluto”, reconoció Steve Brusatte, explorador de National Geographic y autor de “The rise and fall of the dinosaurs”.