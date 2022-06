“Thunderbolts”, la nueva película de Marvel: ¿qué es y quiénes aparecerán?

Marvel siempre piensa en el futuro. Por eso, no podía quedarse sin su versión del ‘Escuadrón suicida’. Estos se llaman los “Thunderbolts”, un grupo de superhéroes que fueron villanos antiguamente, luego de la desaparición del universo de los Avengers. Averigua aquí todo sobre estos nuevos personajes.

¿Qué pasó con Los Vengadores? En los cómics, Onslaught derrotó a varios de los miembros de este icónico grupo y, por dicha razón, decidieron reclutar a nuevos superhérores. En el caso de este universo de Marvel, los integrantes de este nuevo conjunto serán Barón Zemo, Yelena Belova, Ghost, Taskmaster, Abominación, US Agent y el Soldado del Invierno.

Los Thunderbolts de Marvel Studios podrían tener un origen diferente al de los cómics, además de presentar rostros conocidos del UCM. Foto: composición/difusión

Estos villanos redimidos son enviados a misiones secretas por parte del gobierno y son renombrados y presentados como superhéroes . Al final se descubrió su verdadera identidad, pese a que la mayoría enmendó su camino e intentó hacer el bien. Esta película será dirigida por Jake Schreier y el guion es de Eric Pearson, quien hizo “Black Widow”.

Esta cinta estará ambientada luego de la cuarta fase del UCM, etapa en la que ya se han estrenado varias películas y series que han sido un éxito como “Doctor Strange in the multiverse of madness” y “Moon knight”, próximamente se estrenará “Thor: amor y trueno” en los cines y “Ms. Marvel” y “She Hulk”.

Cabe mencionar que los primeros miembros originales de Thunderbolts en los cómics son: Atlas (Goliath), MACH-I (Beetle), Ciudadano V (Helmut Zemo), Meteorito (Moonstone), Pájaro Cantor (Mimi Aulladora) y Techno (Fixer).