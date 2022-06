Marvel Studios inició su Universo Cinematográfico en 2008, gracias al estreno de “Iron Man”. Para aquel entonces, Kevin Feige ya era un productor reconocido en la firma y en camino a convertirse en toda una figura legendaria dentro de la incipiente franquicia. Si bien primero se desempeñó como segundo al mando, poco a poco escaló hasta convertirse en presidente de la compañía y en el principal productor de los proyectos en cartera.

Kevin Feige es el actual presidente de Marvel Studios. Foto: difusión

Sin embargo, cuando ‘La casa de las ideas’ estaba encaminando su creciente y prometedor UCM en la fase 2, Feige no estaba del todo contento debido a diferencias creativas con su jefe inmediato, Ike Perlmutter, CEO de Marvel Entertainment. De hecho, para aquel entonces, DC también estaba poniendo sus esfuerzos en crear su propio universo compartido.

En ese sentido, un reciente informe del famoso exeditor de The Hollywood Reporter, Matthew Belloni, para Puck indica que el actual mandamás de Marvel Studios estuvo a punto de unirse a la competencia, a mediados de la década de 2010, con el fin de construir los cimientos del DCEU para Warner Bros y escapar de la supervisión de Perlmutter.

Si bien esto podría sonar un tanto inverosímil en pleno 2022, sobre todo teniendo en cuenta el gran alcance del UCM en el cine y en Disney Plus, la situación podría haber sido muy diferente a inicios de la franquicia.

El UCM ha estrenado "Ms. Marvel", su más reciente serie para expandir la franquicia. Foto: Marvel Studios

Perlmutter vs. Feige

Según detalla CBR, Kevin Feige llegó a Marvel Entertainment como productor en el año 2000. Luego de 7 años, fue promovido a presidente de Producción en la recién creada Marvel Studios, pero fue alrededor de 2012 cuando los problemas con su entonces jefe se agudizaron. Los principales conflictos se habrían originado, según el portal, debido a que Ike Perlmutter se negaba a invertir en mayor diversidad.

De acuerdo con el mencionado medio, Mark Ruffalo (Hulk) habría revelado que Feige le confesó sus deseos de abandonar la firma antes que darse por vencido: “Cuando hicimos la primera (película) de ‘Vengadores’, Kevin Feige me dijo: ‘Escucha, puede que no esté aquí mañana’”.

“Y me dijo: ‘Ike no cree que nadie vaya a ver una película de superhéroes protagonizada por mujeres. Así que, si sigo aquí mañana, sabrás que he ganado esa batalla’”, agregó. Es así como, para 2015, Perlmutter dejó de supervisar el desarrollo de Marvel Studios y fue en 2019 cuando se estrenó su primera película protagonizada por mujeres, “Capitana Marvel”.