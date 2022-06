Johnny Depp y Amber Heard ‘juntos’ para nuevo proyecto de streaming: ¿de qué tratará?

El juicio entre Johnny Depp y Amber Heard llegó a su fin hace algunos días atrás con el resultado a favor del actor. Aun así, este caso está lejos de escaparse del ojo público, pues ahora se ha vuelto objeto de conversación el ‘qué vendrá para ellos’ y, por tanto, cuáles serán las consecuencias que dejará en la carrera de ambos. Por lo pronto, se sabe que el popular ‘Jack Sparrow’ ya tiene algunas producciones en cartera.

Johnny Depp y Amber Heard, su juicio llegó a su fin este 1 de junio de 2022. Foto: composición/ AFP

No obstante, es posible que tanto él como Heard tengan que volver a verse las caras. De acuerdo con un reciente reporte de Variety, Warner Bros. Discovery U. K. se ha vuelto a asociar con la productora Optomen TV para lanzar una secuela de “Johnny vs. Amber”, un documental que explora el caso por difamación de los exesposos.

Como se recuerda, el mencionado título fue presentado en dos partes, en las que se buscaba presentar ante el público todos los pormenores que dejó el juicio en el Tribunal Superior del Reino Unido. Ahora, con la continuación anunciada, se seguirá el mismo formato, pero aplicado a la batalla legal que ha concluido hace poco en Estados Unidos.

Para el proyecto usarán diversas pruebas descritas como “explosivas”, además de complementar el material con archivos personales íntimos, entrevistas al equipo de defensa de los dos actores, e incluirán declaraciones de amigos, familiares y testigos claves.

Este nuevo capítulo de “Johnny vs. Amber” es uno de los recién aprobados proyectos que llegarán a Discovery+. En ese sentido, se sabe que entrarán en marcha “Coleen vs. Rebekah”, que examinará la batalla judicial entre las esposas Coleen Rooney y Rebekah Vardy; y “Britney vs. Jamie”, en la que harán un repaso de las acusaciones y la disputa que rodea a Britney Spears y su familia.