Michael J. Fox, el ícono de los 80, alejado del cine y la TV por párkinson: “No puedo hacerlo”

“Volver al futuro” es una de las sagas de ciencia ficción más famosas de la cultura pop. Estrenada en 1985, su legado en Hollywood se ha mantenido intacto, incluso, “Proyecto Adam”, de Netflix, hizo un guiño a la trama. Con tal popularidad, sus protagonistas también se convirtieron en íconos del cine; sin embargo, a diferencia de Christopher Lloyd (Dr. Brown), la carrera de Michael J. Fox no ha gozado del mismo alcance con el pasar de los años.

El popular Marty McFly ha tenido cada vez menos apariciones en pantalla. Si bien fans podrían pensar que simplemente se está tomando un descanso de la fama o que prefiere mantenerse fuera del ojo público porque lo desea de esa manera, la verdadera razón es un tanto más seria.

La primera entrega de "Volver al futuro" se estrenó el 3 de julio de 1985, en Estados Unidos. Foto: composición/Universal Pictures

Fox sufre de párkinson, una enfermedad neurodegenerativa que lo ha alejado paulatinamente del cine y la TV. “Cuando hice el spinoff de “The good wife”, que es “The good fight” , no podía recordar las líneas. Me quedé en blanco, no podía recordar las líneas ”, comentó en el podcast Working It Out (vía People Magazine).

No obstante, esta situación no lo aquejaba cuando era joven, para ello dio el ejemplo de cuando hizo “Family ties”, sitcom que protagonizó desde 1982 a 1989.

“Yo decía: ‘Me apunto. Mallory, cuelga el teléfono’. Y lo supe, como en un instante, y siguió siendo así para mí. Tengo 70 páginas de diálogos en una película de (Brian) De Palma, y saber que una toma de Steadicam enormemente cara depende de que me sepa las líneas, ni un hilillo de sudor en la frente”, agregó.

Actualmente, el actor reconoce que tiene una gran limitación para continuar ejerciendo su profesión, pero no se amilana ante ello: “No puedo recordar cinco páginas de diálogo. No puedo hacerlo. Así que me voy a la playa”.