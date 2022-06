DeWanda Wise, la siguiente Indiana Jones: actriz es elogiada por su papel en “Dominion”

A cuatro años de “Fallen kingdom”, la saga jurásica ha estrenado “Jurassic world: dominion”, la tercera y última entrega de las hazañas protagonizadas por Chris Pratt (Owen) y Bryce Dallas Howard (Claire). Para cerrar con broche de oro esta trilogía moderna, se contó con la presencia del trío de estrellas de la franquicia noventera. No obstante, los fans también vieron la llegada de nuevos personajes, entre ellos Kayla Watts.

DeWanda Wise junto a Bryce Dallas Howard en "Jurassic world: dominion". Foto: Universal

La aguerrida piloto es llevada a la pantalla grande por la actriz DeWanda Wise, cuya incorporación al cast tuvo ciertos requisitos aventureros, además de cargar con el peso de no crear más perjuicios en torno a la elección del reparto. Así lo reveló Laura Dern (Ellie Staller) en entrevista con Variety.

“Cuando leí el guion, no se trataba de color, sexo ni nada. Se trataba de encontrar al actor que podría ser el próximo Indiana Jones. Y ella (en referencia a DeWanda Wise) resulta ser el actor”, comentó Dern.

La primera aparición de Laura Dern como la Dr. Ellie Sattler en "Jurassic park" de 1993. Foto: Universal Studios

Por su parte, el director de la cinta, Colin Trevorrow, dio a conocer que Kayla no necesariamente fue pensada para ser interpretada por una mujer afroamericana; no obstante, decidió elegir a Wise debido a que quedó encantado con su trabajo en la serie “She’s gotta have it”.

“Era muy importante introducir un nuevo héroe que pudiera definir potencialmente el futuro de esta franquicia. (…) Esta es una franquicia global para gente de todo el mundo. Inventar nuevos héroes afroamericanos es importante” , precisó el cineasta. En tanto, DeWanda demuestra su emoción por hacer de “Jurassic world” un universo más inclusivo.

“Lo bueno de la franquicia en general es que ofrece una amplia representación, tanto de las mujeres como de su fuerza. Lo que es realmente emocionante, en un mundo post-Time’s Up, es que nos estamos moviendo hacia un feminismo más integrado , que es vital para tiempos como estos por razones obvias”, afirmó la actriz.