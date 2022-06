¿Amber Heard volverá a actuar tras su juicio? Los 3 proyectos que aún protagonizaría

Seis largas y extenuantes semanas fue lo que duró el juicio Johnny Depp/Amber Heard. Ahora, con el veredicto a favor del actor en su caso por difamación, los fans de ambos artistas están a la espera de saber qué vendrá para sus respectivas carreras. Si bien el panorama parece un tanto abrumador, el popular Jack Sparrow parece haber encontrado algunos proyectos en su camino.

En el caso de Heard, la situación podría estar un tanto en su contra, sobre todo debido a la mala publicidad que ha recibido a lo largo del proceso y que se vio ensalzada con la victoria de su exesposo. No obstante, al igual que Depp, la actriz tiene algunos compromisos en cartera. En concreto, serían 3, por ahora.

Johnny Depp ganó el caso de difamación contra Amber Heard. Foto: Pagesix

El regreso de Amber Heard a la actuación

Con base en lo compartido en el portal IMDb, The New York Post revela que la famosa Mera del DCEU, precisamente, vería la luz en Hollywood con el lanzamiento de “Aquaman 2″. Si bien se ha mencionado en diferentes oportunidades los cambios que ha sufrido el largometraje, la intérprete podría no ser retirada del corte final.

Pese a que no hay un anuncio oficial que confirme su presencia o ausencia de la secuela protagonizada por Jason Momoa, es probable que Warner Bros. mantenga su participación en el filme, pero que no vuelvan a contratarla en los siguientes proyectos de la saga, debido a una razón ajena a Depp.

El segundo largometraje que sería estelarizado por Heard es “In the fire”, una producción que se rodó antes del juicio de difamación. En este título, la artista ‘viajaría’ a una plantación en Colombia, en donde daría vida a una psiquiatra que investiga la posesión de un pequeño, poseído supuestamente por un demonio.

Por otro lado, la otra historia que llevaría a la actriz a los cines es “Run away with me”, en la que la sinopsis adelanta lo siguiente: “Un estadounidense en París se enamora de una modelo y los dos se entrelazan en el inframundo criminal de la industria europea del modelaje”.

Es posible que estas cintas mencionadas sigan su curso de estreno, aunque, a diferencia de “Aquaman 2″, las dos últimas mencionadas no han detallado una fecha de lanzamiento concreta.

Jason Momoa como Aquaman y Amber Heard como Mera. Foto. DC/Warner Bros.

¿Luz al final del túnel?

La revista Vanity Fair conversó con algunos expertos en manejo de talento para que puedan dar luces sobre qué le aguarda a la artista en el futuro. Si bien los consultados, que prefirieron quedar en el anonimato, estuvieron de acuerdo en que sería un camino difícil, uno de los especialistas mencionó una posible salida a la campaña negativa que recibe Heard.

“Realmente depende del tipo de decisiones que tome. Creo que habrá gente dispuesta a trabajar con ella. Y si hace un (proyecto) indie estupendo con un papel estupendo y muestra sus habilidades, creo que podría salir de esto”, expresó la fuente del mencionado portal.