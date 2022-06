¿Por qué debes ver la nueva temporada de “The Boys”?

Con una innovadora y efectiva narrativa, Prime Video ha sorprendido a miles de espectadores con “The Boys”, una serie que, sin duda, ha roto los esquemas sobre los superhéroes que estamos acostumbrados de ver.

Bajo las ordenes de la corporación Vought, Los Siete han logrado mantener su fama como los grandes superhéroes de la ciudad; sin embargo, sus intentos de mantener en secreto el origen de sus poderes es cada vez más complejo.

Misterios sin resolver

Antes de continuar, es importante mencionar que en las siguientes líneas habrá algunos spoilers. Por ello, si aún no has visto la primera y segunda temporada, te recomendamos hacerlo para que no te pierdas ningún detalle de la trama.

Luego de múltiples momentos de tensión, en las anteriores temporadas pudo conocerse la verdadera identidad de Stormfront y su oscuro pasado con el movimiento nazi, así como la posible venta de Componente V y los intentos de Vought para insertar a Los Siete en la armada militar.

No obstante, la envidia de Homelander, líder de los superhéroes, ha generado que estos último entren en conflicto, a tal punto que The Boys, comandados por Billy Butcher, han tomado ventaja. ¿El Componente V será la clave para frenar las mentiras de Vought? ¿Qué pasará con Stormfront?

Si eres de las personas que les gusta todo lo relacionado al mundo de los superhéroes, pero con grandes giros de trama llenos de intriga y emociones, entonces mira la nueva temporada de “The Boys” por Prime Video.

