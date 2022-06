El actor Elliot Page, recordado por su papel en la película adolescente “Juno”, reveló que los productores de dicha cinta le obligaron a usar un vestido en los tiempos en que el largometraje de 2007 se encontraba en su pico más alto de popularidad. Esto ha sido revelado por el mismo protagonista en el más reciente número de la revista Esquire.

En la edición de junio, mes del Orgullo LGTBIQ+ y en la que Page aparece en la portada bajo el título “La euforia de Elliot Page”, el intérprete de 35 años habló sobre su carrera y su transición de género declarando haberse sentido “encerrado” durante su vida.

La euforia de Elliot Page

Entre todo lo mencionado por el también miembro del cast de “The umbrella academy”, resaltó un lamentable hecho sobre su trabajo en la película “Juno”.

Elliot Page en la portada de Esquire. Foto: Instagram

“Cuando ‘Juno’ estaba en el apogeo de su popularidad, durante la temporada de premios, yo no había salido del clóset. Tenía que llevar vestidos y tacones. No me sentía bien y no sabía cómo hablar de eso con nadie ”, señaló.

De acuerdo con el canadiense, los ejecutivos de Fox no lo dejaron vestir un traje con el que había asistido, sino que le exigieron usar específicamente un vestido que no era de su agrado.

“ Recuerdo ir con el traje que quería llevar, y a Fox Searchlight decirme: ‘No, tienes que usar un vestido’ , para lo que me llevaron a toda prisa a una de esas tiendas elegantes en Bloor Street”, reveló.

Asimismo, Page contó que a sus 20 años, aunque sus sueños se estaban haciendo realidad (como participar en “Origen” del director Cristopher Nolan), “no sabía cómo decirle a la gente lo mal que estaba”.

Elliot Page y su transición de género

Elliot Page anunció su transición de género de manera pública a finales de 2020. Posteriormente, publicó fotos en las que mostraba su cambio físico.

Elliot Page en su primer traje de baño masculino. Foto: captura de Instagram

Actualmente, Elliot está a punto de estrenar “The umbrella academy” en Netflix. Luego de su transición de género, el papel femenino que tenía como Vanya ahora pasará a ser Viktor.

¿Cuál es el final de “Juno”?

La película “Juno” finaliza con una escena musical en la que Juno (Elliot Page) y Bleeker (Michael Cera) tocan la guitarra, seguido de un beso entre ambos.