“Dragon Ball Evolution” y su fracaso: el perdón de un guionista, secuela sin filmar y más

La franquicia “Dragon Ball”, creada por Akira Toriyama, ha disfrutado de mucho éxito en el manga, la televisión, los videojuegos y las películas animadas durante varios años.

Con diversos éxitos en su haber, en 2009 se presentó “Dragon Ball Evolution”, la primera cinta live action de la marca. Con los fanáticos interesados en saber cómo el director James Wong iba a adaptar esta historia, el estreno solo reveló una cosa: fracaso y decepción.

"Dragon Ball Evolution" fue dirigida por James Wong. Foto: 20th Century Fox

¿Por qué fracasó “Dragon Ball Evolution”?

Con su llegada a los cines, la película fue bombardeada tanto por la crítica como por los fans, quienes le dieron 14% de aceptación en Rotten Tomatoes. En IMDb las cosas no son distintas y figura con un 2.6/10.

En su momento, espectadores argumentaron que el no ser fiel a la historia original fue un error. El ver a un Goku adolescente enfrentarse a problemas cotidianos fue el enganche que Fox dio para atrapar al público, a uno que finalmente no convenció.

Por otro lado, la película no seleccionó a los actores adecuados. Justin Chatwin demostró sus habilidades acrobáticas en el proyecto, pero la caracterización de Goku fue incorrecta.

El saiyajin es conocido por su calidez, inocencia, y naturaleza tranquila, todo lo cual fue reemplazado por cualidades genéricas de las películas de adolescentes. El encanto de Goku fue dejado de lado.

Guionista pidió perdón: “Un punto creativo muy doloroso”

En el 2016, a través de la página thedaoofdragonball.com, Ben Ramsey, guionista de la cinta, pidió perdón a los fanáticos por la historia que se vio en “Dragon Ball Evolution”. Además, admitió que “marcó un punto doloroso en su carrera”.

“Que algo con mi nombre como escritor sea tan criticado a nivel mundial es duro. Recibir correos de odio de todo el mundo es doloroso. Pasé tantos años tratando de desviar la culpa, pero al final del día todo se reduce a tu firma escrita en una página. Asumo toda la responsabilidad por la que fue una decepción para tantos fanáticos. Como seguidor de otras series, sé lo que es ver algo que amas volverse decepcionante” , compartió.

Ben Ramsey, guionista de "Dragon Ball Evolution". Foto: difusión

“Dragon Ball Evolution 2″: ¿por qué se canceló la secuela?

En marzo del 2009, el actor que dio vida a Goku, Justin Chatwin, reveló a MTV que ya se había escrito un guion para una secuela. Si bien no reveló ningún detalle, compartió que había firmado para tres cintas más. En la misma entrevista, James Marsters (Piccolo) dijo que tendría un arco más desarrollado y que el material que se iba a presentar podría dar para una franquicia cinematográfica.

"Dragon Ball Evolution" llegó en el 2009. Foto: 20th Century Fox

Si bien las malas críticas no significan el fin de una posible franquicia, la debilidad de la taquilla sí. Con una recaudación de $60 millones, esto no le permitió seguir con su historia. En los años transcurridos, el cineasta, guionista, miembros de la producción e incluso Akira Toriyama han reconocido que la película simplemente no funcionó, por lo que vieron mejor cancelar una posible continuación.