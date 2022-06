Marvel Studios tiene diversos proyectos en cartera para este 2022. Dentro de los próximos lanzamientos que veremos están la serie para Disney Plus “Ms Marvel”, “Thor: love and thunder” (que lanzó su tráiler oficial hace poco), y muchos más. No obstante, la compañía no solo continúa estructurando adaptaciones nuevas, sino que también planea el remake de famosas franquicias.

La historia, protagonizada por Iman Vellani, está lista para llegar a Disney Plus Foto: Marvel

En ese sentido, un reciente reporte de Giant Freakin Robot (mismo que acertó con el cast de Clea en “Doctor Strange 2″) indica que Eiza González ya habría firmado con ‘La casa de las ideas’ para ingresar al UCM en un papel descrito por el medio como muy importante. Sin embargo, como es de esperarse, no han detallado a qué personaje daría vida.

Aun así, el mencionado portal desliza algunos posibles roles para González. Dentro de ellos, Sue Storm para una nueva versión de “Los 4 fantásticos” podría ser un potencial cast, así como Elektra para el reboot confirmado de “Daredevil”, un título que estaría ya en proceso de desarrollo en exclusiva para Disney Plus.

Eiza González es una de las pocas actrices mexicanas que triunfan en Hollywood.

¿Quién es Eiza González?

Nacida en 1990 en Ciudad de México, Eiza González es una de las estrellas latinas más influyentes e importantes en Hollywood de los últimos años. Sus fans de habla hispana la recordarán principalmente por haber dado vida a Dolores Valente en “Lola, érase una vez”.

No obstante, luego de mudarse a Estados Unidos, la joven actriz incursionó en producciones cada vez más famosas. De ese modo, la hemos visto en películas como “Fast and furios presents: Hobbs & Shaw”, “Baby driver”, “Godzilla vs. Kong”, y más.

Entre sus recientes apariciones destaca “Ambulance”, del famoso director Michael Bay y en donde comparte escenas con Jake Gyllenhaal.