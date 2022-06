David Holmes: el doble de Daniel Radcliffe que quedó en silla de ruedas cuando filmaba “Harry Potter”

Durante más de nueve años, David Holmes se encargó de realizar las escenas de riesgo de Harry Potter, protagónico interpretado por Daniel Radcliffe.

En ese entonces, el actor era ideal para el papel debido a la similitud en la estatura y contextura que tenía con Radcliffe. Sin embargo, nunca se imaginó que una mala acrobacia lo dejaría en silla de ruedas para siempre.

A pesar del grave accidente que tuvo, Holmes no se amilanó y creó su propio programa de podcast, en el que busca resaltar el trabajo de los dobles de acción.

Daniel Radcliffe junto a David Holmes en "Harry Potter y el cáliz de fuego". Foto: Warner Bros.

El accidente que sufrió David Holmes

Durante las grabaciones de una de las últimas películas de la saga escrita por J. K. Rowling, “Harry Potter y las reliquias de la muerte, parte 1″, Holmes se encontraba ensayando una escena en la que tenía que realizar una acrobacia peligrosa. Al hacerlo cayó mal y se rompió el cuello, por lo que quedó paralizado del pecho para abajo.

“Mis primeros pensamientos no fueron sobre no poder volver a caminar. Fueron todas las otras cosas, como no poder volver a bailar o tener intimidad”, revela Holmes durante un episodio de su podcast “Cunning stunts”.

Daniel Radcliffe apoyó a David Holmes durante todo su proceso de recuperación luego del accidente que lo dejó en silla de ruedas. Foto: Twitter/ @potter_pan

Cabe resaltar que una de las primeras personas en visitar a Holmes en el hospital fue el propio Daniel Radcliffe, quien, según el doble de acción, siempre se mostró como un buen amigo.

David Holmes y su podcast “Cunning stunts”

A pesar del accidente que cambió su vida por completo, el intérprete de 41 años de edad pudo producir un podcast llamado “Cunning stunts” (en español “Acrobacias astutas”), en el cual comparte las experiencias que vivió durante la grabación de siete películas de “Harry Potter”.

Durante uno de los episodios contó con la participación de Daniel Radcliffe, quien usó el espacio para denunciar la falta de reconocimiento que tienen los actores de riesgo y puso como ejemplo el caso de Olivia Jackson, quien perdió un brazo durante la filmación de “Resident evil: the final chapter”.

“Cuando pasas por lo que sucedió con David u Olivia, o con las muchas personas con las que hemos hablado y a las que les han sucedido cosas graves, te das cuenta de que todos han puesto sus cuerpos al límite para hacer las cosas que amamos. Parece una locura no reconocer eso. Si no puedes ver el arte de una brillante escena de acrobacias, simplemente no estás buscando lo suficiente (…). El trabajo de especialistas es una forma de arte, y hacerlo bien y hacerlo con seguridad es muy muy difícil”, dijo Radcliffe.

David Holmes junto a actores de la saga "Harry Potter". Foto: captura de Instagram

De la misma manera, Holmes apoyó la denuncia de Radcliffe agregando: “Arriesgamos nuestras vidas por el entretenimiento, por lo que es un poco ridículo cuando todos los demás departamentos son reconocidos y nosotros no”.

Grabar el podcast ha ayudado a Holmes a comunicar todo lo que tuvo que pasar tras el accidente, mostrando que las dificultades no lo han detenido para que salga adelante.

A pesar de que la lesión en su columna vertebral va empeorando con el paso del tiempo, Holmes indica que hay personas que viven mucho peor que él, por lo que asegura se siente muy afortunado por la vida que lleva.