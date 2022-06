En entrevista con Magaly Medina, Diego Bertie ha reconocido que tuvo una relación “fallida” con Jaime Bayly. Durante años, la farándula local relacionó a ambos personajes debido a las diferentes ocasiones en las que el periodista deslizó un romance con el actor, información que se acaba de confirmar casi 30 años después. De hecho, esta narrativa de amor imposible surgió a partir de “No se lo digas a nadie”, primera novela que publicó el conocido ‘Niño Terrible’.

Este libro dio pie a más de un rumor porque, a menudo, fue etiquetado como una autobiografía fiel a la vida real, por lo cual muchos trataron de enlazar los personajes de las páginas con quienes —se suponía— eran ‘su versión live action’. Esta controversia se vio ensalzada cuando, allá por el año 1998, Francisco Lombardi estrenó “No se lo digas a nadie”, adaptación cinematográfica del escrito de Bayly, quien participó como guionista.

Diego Bertie aceptó relación con Jaime Bayly. Foto: composición LR / Instagram / Latina

¿De qué trata “No se lo digas a nadie”?

La película “No se lo digas a nadie” se enmarca en el género dramático para presentarnos una historia LGTBIQ+. Esta producción fue protagonizada por Santiago Magill en el papel de Joaquín Camino, un joven limeño de clase alta que descubre que es homosexual desde muy pequeño.

En este viaje de autoaceptación, bastante complicado debido al tiempo en el que vivía, debe afrontar los rechazos de su padre machista y hacer frente a los prejuicios de una sociedad sumergida en la homofobia. No obstante, decide tomar las riendas de su vida y emprende lo que sería un vaivén de retos.

"No se lo digas a nadie" fue llevada al cine y dirigida por Francisco Lombardi. Foto: difusión

Uno de los pasajes más ‘tóxicos’ con los que se topa tiene nombre propio: Gonzalo. Este personaje es interpretado por Christian Meier y se presenta como un amigo sin mayores intenciones; sin embargo, Joaquín pronto descubre que entre ambos puede surgir algo más que un buen momento entre colegas.

Es así como, poco a poco, comienzan a pasar más tiempo y los tórridos encuentros sexuales desdibujan lo que al principio parecían encuentros casuales entre meros conocidos. Para esto, ambos tienen enamoradas, pero son solo ‘pantallas’ para evitar causar revuelo.

Joaquín no está contento y decide aclarar las cosas con Gonzalo. Esto no llega a buen puerto y se separan. No obstante, el destino los vuelve a unir, ya adultos, con familias en prospecto, pero sin olvidar lo que alguna vez vivieron juntos.

¿Quién sería Diego Bertie en “No se lo digas a nadie”?

El libro “No se lo digas a nadie” ofrece más detalles de lo que la película se permite contar. De hecho, existe un capítulo que se titula “El actor”, en el cual dejaría en evidencia exactamente la persona que inspira al personaje en la ficción. Aun así, la película hace lo propio para mantener el hilo conector en base a las páginas.

De ese modo, teniendo en cuenta que Joaquín sería la personificación de Bayly, tanto en la novela como en la pantalla grande, el papel que interpreta Meier, Gonzalo, sería Diego Bertie en la vida real.