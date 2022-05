¿El Joker se va al UCM? Joaquin Phoenix sería villano para esta película de Marvel

Marvel Studios prepara el estreno de “Thor: love and thunder” en cines y el de “She Hulk” (“Abogada Hulka” en España) para Disney Plus. No obstante, su Universo Cinematográfico aun tiene mucho más para ofrecer, sobre todo desde que “Doctor Strange 2″ dejó en claro que volveremos a ver al hechicero. De hecho, la primera escena poscrédito de la película de Sam Raimi mostró a Clea, quien fue a buscar al protagonista para llevarlo a otra realidad.

Clea aparece en una escena a la mitad de los créditos finales. Foto: Captura de pantalla / Marvel.

De ese modo, los fans creen que una tercera aventura del personaje interpretado por Benedict Cumberbatch exploraría un universo más oscuro. En ese sentido, un reciente reporte del portal Giant Freakin Robot (mismo que informó el cast de Charlize Theron como Clea) indica que J oaquin Phoenix podría unirse al UCM en una potencial secuela de Strange.

Joaquin Phoenix es principalmente conocido por su papel de Arthur Fleck en "Joker". Foto: composición/Warner Bros. Pictures

El citado medio comenta que el actor ya se ha reunido con Kevin Feige, presidente de ‘La casa de las ideas’, para concretar su ingreso a la franquicia en el papel de un villano. Sin embargo, no han detallado a qué rol daría vida. Aun así, GFR desliza la posibilidad de que finalmente veríamos a Mephisto , el diablo de Marvel que fans llevan años esperando en el MCU.

Claramente no hay ninguna confirmación oficial de por medio. Pero es posible que pueda convertirse en realidad, ya que la información fue retuiteada por Daniel Ritchtman, un famoso insider que ya ha tenido certeros alcances con anteriores producciones de Marvel Studios, especialmente con “Spiderman: no way home”.

El insider Daniel Ritchman reposteó información sobre posible cast de Joaquin Phoenix en el UCM. Foto: captura de Twitter

¿Quién es Mephisto?

Mephisto es el gobernante de una dimensión a la que se refiere como “Infierno” o “Hades”. Presentado por primera vez en Silver Surfer #3 de 1968, el personaje ha estado arruinando las vidas de los héroes de Marvel durante décadas. Sus poderes entran a cuadro cuando convence a un humano de que le venda su alma mediante un pacto retorcido.