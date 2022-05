Cannes 2022: la película sueca “Triangle of sadness” se llevó la Palma de Oro del festival

“Triangle of sadness” es una sátira dirigida por el sueco Rubén Östlund, y ha sido la ganadora de la Palma de Oro en la edición 75° del Festival de Cannes. El cineasta ha obtenido anteriormente el mismo premio por su película “The square” en 2017.

El filme ganador está dividido en tres episodios y se centra en ricos y famosos, quienes viajan a bordo de un caótico crucero de lujo en el que todo sale mal, por lo que terminan sacando lo peor de sí mismos.

Charlbi Dean y Harris Dickinson en “Triangle of sadness". Foto: Festival de Cannes

Rubén Östlund opina sobre “Triangle of sadness”

“Triangle of sadness” es protagonizado por Charlbi Dean (Yaya) y Harris Dickinson (Carlos). Presentando a Woody Harrelson como un capitán de yate marxista y una escena con vómitos desenfrenados, la cinta lleva la sátira a un nuevo nivel.

“ Queríamos que después de la proyección [para la gente] saliéramos juntos y tuviéramos algo de qué hablar ”, dijo Östlund.

Seguidamente agregó: “Todos estamos de acuerdo en que lo único del cine es que lo vemos juntos. Así que tenemos que guardar algo de qué hablar, pero también debemos divertirnos y entretenernos”.

Otros premios otorgados en el Festival de Cannes 2022

Por otro lado, el Gran Premio del Jurado fue dividido entre “Stars at Noon” de Claire Denis y “Close” de Lukas Dhont. El distintivo a mejor dirección fue otorgado al coreano Park Chan-Wook por su thriller romántico “Decision to leave” y el galardón a mejor guion se lo llevó la película egipcia “Boy from heaven” de Tarik Saleh.