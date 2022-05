“Mujer, casos de la vida real”: ¿por qué cancelaron el programa de Silvia Pinal?

Uno de los programas banderas de Televisa fue sin duda “Mujer, casos de la vida real”, espacio creado por Jorge Lozano Soriano que llegó a la pantalla chica el 7 de febrero de 1986. Desde sus inicios hasta su último capítulo, el show fue conducido por la reconocida actriz Silvia Pinal.

Este proyecto es considerado por muchos como uno de los máximos trabajos de la diva mexicana. Esto, no solo por mostrar empatía con los casos, sino por quedarse al frente del programa que cambió de formato y de horarios de transmisión durante sus más de 20 años al aire.

Con casos reales y fuertes, las historias, mismas que reunían una amplia variedad de temas censurables para aquel entonces, lograron trascender. En su momento, “Mujer, casos de la vida real” adaptó las vivencias de sus televidentes, las cuales iban desde el asesinato, abuso sexual, abuso infantil, drogadicción, trata de mujeres, homosexualidad y más.

Con varios años de éxito, ¿por qué salió del aire?

La pérdida de exclusividad de Silvia Pinal con Televisa fue un detonante

Gracias a “Mujer, casos de la vida real”, Silvia Pinal logró firmar un exclusivo contrato “vitalicio” como productora en Televisa. De acuerdo a medios mexicanos, fue Emilio Azcárraga quien ordenó que figuras como Pinal o Manuel ‘el Loco’ Valdés tuvieran dicho acuerdo.

Con el paso de los años y cambios de formatos, dicho contrato se quebró. En esa línea, en el 2020 se dio a conocer que Pinal ya no era una figura de Televisa.

En una entrevista para el programa “Sale el sol”, Pinal explicó que se enteró de dicha noticia por su hijo Luis Enrique. “Estoy muy triste, pero tampoco puedes ir contra la corriente, creo que las cosas están muy claras, la ayuda que me daban era relativa. No iré contra la corriente ni que me traten como si fuera una limosnera, ¿verdad?”, mencionó.

El fin de “Mujer, casos de la vida real”: el tiempo y el rating pasaron factura

En dicho cambio del contrato, se expuso también por qué acabó “Mujer, casos de la vida real”. Se explicó que Pinal llevaba más de 10 años sin producir programa alguno, luego de que el rating no acompañó al show en su etapa final. La salida del aire fue inminente y se dio en el 2007. Para el año 2019, se reportó planes para retomar el programa, los mismos que no se concretaron.

Silvia Pinal, una de las divas de la televisión mexicana. Foto: Televisa

El público y su unión al programa

Sería injusto decir que “Mujer, casos de la vida real” no fue importante para la televisión y para la propia sociedad mexicana. Como contó Silvia Pinal en “Las 5 mejores”, su espacio sirvió para que casos reales sean expuestos y exista una mayor relevancia.

“Hubo casos que se resolvieron por el programa, algo que nos llenaba de felicidad. Nosotros estábamos trabajando y el resultado era ese. Al principio, no querían darnos carta libre, sobre todo los guionistas, pero luego se logró”, compartió.

“Con el paso del tiempo, la esperanza por ayudar al público fue parte de nuestro espacio. Todavía tengo muchas cartas guardadas en mi oficina. Son miles de personas que nos pedían ayuda y de eso se trataba. La gente sentía el programa como propio y lo fue”, agregó.

El modelo del programa también funcionó para dar vida a proyectos posteriores y no solo para Televisa. Su competencia, Tv Azteca, lanzó “La rosa de Guadalupe”, “Como dice el dicho” y “Lo que callamos las mujeres”.