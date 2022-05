Disney nos ha entregado icónicos personajes a lo largo de los años. Estos no solo se han convertido en recuerdos imborrables para millones de fans, sino que se han posicionado en propiedades intelectuales valiosas para la compañía. Pero te has preguntado qué pasa cuando los derechos entran a dominio público, como el caso de Winnie the Pooh. Bueno, la respuesta es bastante simple: puede suceder de todo.

Ello lo estamos a punto de presenciar con el tierno osito, pues ahora no solo comerá miel, también buscará “¡SANGRE!” Así lo confirmó un reciente reporte de Variety. De acuerdo con el medio, Pooh se unirá a Piglet en una película slasher titulada “Winnie the Pooh: blood and honey”, en la que ambos serán asesinos seriales.

Winnie the Pooh y Piglet en escena de nueva cinta de terror. Foto: Jagged Edge Productions

De hecho, el portal conversó con el director y guionista de este perturbador proyecto, Rhys Frake Waterfield; y los primeros adelantos, tanto de la trama como imágenes promocionales, ya han sido revelados. En ese sentido, el filmmaker ha detallado que la cinta tendrá al ‘osito bobito’ y su amigo puerquito como los villanos de la historia.

“Christopher Robin se aleja de ellos, y no les (da) comida, eso ha hecho la vida de Pooh y Piglet bastante difícil . Como han tenido que valerse tanto por sí mismos, se han vuelto esencialmente asilvestrados. Así que han vuelto a sus raíces animales. Ya no son mansos: son como un oso y un cerdo despiadados que quieren ir por ahí y tratar de encontrar una presa” , expresó Waterfield.

Winnie the Pooh será un asesino serial para nueva película slasher “Winnie the Pooh: blood and honey”. Foto: Jagged Edge Productions

Si bien no ha dado a conocer el presupuesto para su retorcido filme, cuyo rodaje solo tomó 10 días y ha entrado a posproducción, ha prometido que los espectadores “no deberían esperar que esto sea una producción al nivel de Hollywood”.

Aun así, el giro de la narrativa, de llevar a un inofensivo producto animado a un desalmado asesino, sin duda, ya ha captado la atención del público.