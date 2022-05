Gracias a Disney Plus, el universo de “Star Wars” se está ampliando constantemente. Este viernes 27 de mayo, como por azares del destino, se estrenará “Obi-Wan Kenobi” a la par de “Stranger things” de Netflix (un versus de franquicias). No obstante, Lucasfilm continúa imparable con el mundo galáctico, ya que se han confirmado emocionantes detalles de una nueva y prometedora serie, la cual vendrá de la mano de Jon Watts, director de “Spiderman: no way home”.

"Obi-Wan Kenobi" es una de las recientes producciones del mundo de "Star Wars". Foto: composición/Disney

Se trata de “Star Wars: skeleton crew”, un proyecto que —aunque rumoreado desde hace algún tiempo— finalmente ha dado a conocer, no solo su título oficial, sino que también al que será uno de sus protagonistas adultos más importantes: Jude Law, reconocido recientemente por ser la versión joven de Albus Dumbledore en la saga “Animales fantásticos”.

Esta información, según el portal Screen Rant, se ha dado a conocer durante el Star Wars Celebration 2022. Sin embargo, se dejó en misterio a qué papel daría vida Law: si pertenecerá al lado oscuro de la fuerza o si será uno de los buenos.

Jude Law ha sido confirmado como uno de los protagonistas de "Star Wars: skeleton crew", lo nuevo del universo galáctico de Lucasfilm. Foto: Twitter/@starwars

¿De qué tratará?

Aún no existe una sinopsis oficial. No obstante, Collider compartió que esta producción ha sido descrita como una aventura espacial de madurez ambientada en 1980. Asimismo, ha trascendido que se situará en una etapa posterior a “El retorno del jedi”.

“Es una serie en la que hemos estado trabajando durante mucho tiempo. Es la historia de unos niños de 10 años de un pequeño planeta que se pierden en la galaxia de ‘Star Wars’. Es la historia de su viaje a casa”, dijo Watts en declaraciones recogidas por el citado medio.

“Está protagonizada por cuatro niños, pero no es solo para niños”, agregó. A esto, el productor ejecutivo Dave Filioni bromeó diciendo que “Clone wars” era para un público infantil, pero “cortamos las cabezas de la gente”.

“Skeleton crew” también tendrá con la presencia de Jon Favreau (Happy Hogan en el UCM) en la producción ejecutiva. Por ahora no hay una fecha de estreno concreta, pero adelantaron que llegará a Disney Plus en algún punto de 2023.