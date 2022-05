Willem Dafoe es uno de los actores más famosos en Hollywood, no solo por su excelente trabajo y el haber estado nominado a cuatro Premios Oscar, sino también porque ha encarnado a uno de los villanos más respetados en el cine de superhéroes: el Duende Verde. A sus 66 años, el artista sigue más que vigente y recientemente ha retomado su icónico papel para “Spiderman: no way home”, película que está por estrenarse en streaming.

Asimismo, ha dado vida a un enigmático chamán en la aclamada cinta “The Northman”, el último proyecto del cineasta Robert Eggers. En ese sentido, al tener en cuenta su destacada trayectoria en la pantalla grande, acaba de ser honrado con un título honoris causa por la Universidad de Wisconsin Milwaukee.

Willem Dafoe recibe doctorado en Artes por la Universidad de Wisconsin Milwaukee. Foto: Twitter/@UWM

El popular Norman Osborn se ha graduado como doctor en Artes de la mencionada casa de estudios, en la cual se formó durante los años 70, antes de pasarse —según reporte de NBC Wisconsin— a una compañía de teatro experimental.

En su mensaje de aceptación, Dafoe animó a sus compañeros de graduación a “estar en paz con uno mismo, encontrar lo que amas y practicarlo de cualquier manera que puedas”. Asimismo, les pidió “servir a los demás, hacer de cada paso un placer y confiar en que te llevará a donde tienes que estar”.

De acuerdo con el portal IMDb, el intérprete aún continúa impulsando su carrera en el cine y la TV, ya que tiene algunas producciones en camino, como “The legend of Ochi” y “Poor things”, que llegarían este 2022.