Justin Hires: “Wilt me ha enseñado a ser más émpático”

Conversamos con el actor y comediante estadounidense Justin Hires, quien por estos días interpreta a Wilt Bozer en MacGyver, la serie de Universal Tv que ya va en su cuarta temporada y que estrena capítulo todos los miércoles a las 10.40pm.

-¿Qué tanto ha evolucionado tu personaje de Wilt Bozer en MacGyver?

-Ha evolucionado un montón. Mi personaje pasa de ser un acróbata a un agente secreto y es la evolución más grande que he visto en la historia de la televisión. Pero, en esta temporada él trata de estar ahí para sus amigos, para darles apoyo y conforme avanza la historia empezamos a ver su dinámica con Mac. El tema principal con Bozer es saber hasta dónde él era capaz de llegar, este chico que quería ser un director de cine y que luego quiere estar ahí para su familia y la fundación.

-¿Qué rescatas de la personalidad de Bozer?

-Empatía, soy un comediante de stand up comedy y en esa profesión no siempre nos preocupamos de cómo se sienten las personas, porque solo estamos pendientes de hacer reír y ser graciosos. La risa puede ayudar a sanar, sí, pero desafortunadamente muchas veces vienes de otro sitio. Así que, creo que Wilt me ha enseñado más empatía personalmente. Siente mucho respecto por los otros y siempre está ahí para ayudar a quien lo necesite y eso es algo que me estoy llevando a mi propia vida, en todos los niveles.

-¿Tuviste la oportunidad de ver la primera serie de MacGyver que se hizo en 1985?

-Yo la amé. Saludo al protagonista (Richard Dean Anderson) por haber logrado lo que hizo con su personaje, es un todo terreno y creo que todos los hombres pueden ver una parte de sí mismos en él. Era un superhéroe con capa. El hecho de poder juntar todos los elementos para superar situaciones difíciles no había sido visto a tal magnitud antes, por eso admiré mucho al McGyver original, mientras crecía. Y me sentí muy honrado de poder formar de esta nueva edición.

Junto al actor Lucas Till quien interpreta a Angus Till (MacGyver) (Foto: Universal TV)

-Esta nueva versión es diferente ¿Qué tan difícil ha sido para ti manejar las comparaciones?

- No ha sido tan difícil. Creo que cuando hay un relanzamiento siempre hay críticas y comparaciones y son válidas. Me considero el rey de los reboots y he sido muy partícipe de los remakes. Pienso que pueden ser muy exitosos o pueden no serlo tanto como las series originales, pero, nuestro trabajo es tomar pasos siempre hacia adelante. Eso hicimos y por eso la serie ha durado tanto. No estoy muy preocupado por las comparaciones porque la final las personas solo quieren una buena historia, algo con qué conectar, eso lo van a tomar y abrazar y eso es lo que logramos conseguir con esta serie.

-¿Cual genero te representa mejor, la comedia o la acción?

-Yo soy un comediante al final del día, de eso me he dado cuenta. Amo actuar, escribir, amo el drama y la acción, pero poder entrar a escena, hablar y hacer reír a la gente eso es lo que me hace más feliz, así que si tengo que escoger, voy más por el lado de comediante.