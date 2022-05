Amber Heard iba a ser despedida de “Aquaman” por falta de química con Jason Momoa

El juicio por difamación entre Amber Heard y Johnny Depp está entrando en su etapa final, no sin antes haber sacado a la luz impactantes secretos, tanto personales como profesionales. Si bien el actor ha perdido un millonario contrato con Disney por la saga “Piratas del Caribe”, la actriz aún forma parte de la franquicia “Aquaman”, aunque ella afirma ya haber sido liberada de su contrato en Warner Bros.

Amber Heard y Johnny Depp se enfrentan en el juicio por difamación que le entabló el actor de “Sleepy Hollow” a su expareja. Foto: Instagram

En recientes declaraciones, la artista mencionó que le permitieron grabar sus escenas para la secuela de la película, titulada “The lost kigdom”. En ese sentido, también afirmó que su participación como Mera podría no llegar al corte final, lo cual estaría relacionado directamente a su controversial caso con Depp.

Esto último había sido reforzado por su agente, Jessica Kovacevic, quien testificó que el despido de Heard ocurrió porque la compañía cinematográfica no quería “contratar a alguien que tiene mala prensa”. Asimismo, añadió: “Nadie quiere esa asociación”. Sin embargo, su testimonio ha cambiado recientemente.

De acuerdo con Entertainment Weekly, Kovacevic mencionó que la verdadera razón detrás del retiro de Amber de la saga “Aquaman” y un potencial reemplazo de la intérprete fue la “falta de química” que había con su coestrella, Jason Momoa, quien interpreta a Arthur Curry.

Jason Momoa como Aquaman y Amber Heard como Mera. Foto. DC/Warner Bros.

Por su parte, la artista ya ha declarado no la querían de regreso en la trama dirigida por James Wan. Es por ello que, luego de cambios en libreto, redujeron las secuencias de Mera en la narrativa.

Por lo pronto, no se sabe qué tanto modificaron la historia de “Aquaman 2″. No obstante, el portal The Direct compartió que la cinta presentará al hijo de Curry y la mujer atlante. Con ello, Heard quedaría relegada a una subtrama y retirada de la acción principal.