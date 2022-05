Ewan McGregor: “Vamos a ver a un Obi-Wan completamente roto”

¿Cuántas veces tiene uno la oportunidad de hablar con un maestro jedi? Con certeza, pocas, pero esta tarde, al otro lado del Zoom, Ewan McGregor conversa con La República sobre el esperado estreno de la serie Obi-Wan Kenobi, que llega a la plataforma Disney+ este viernes 27. El actor escocés de 51 años está listo para volver a interpretar al jedi más emblemático en el universo de Star Wars (después de Yoda) y develar a los millones de fans la historia que siguió a este personaje tras los sucesos ocurridos en el episodio 3 de la saga, cuando su joven aprendiz, Anakin Skywalker, sucumbió al lado oscuro de la fuerza.

Durante los 8 minutos de la entrevista, McGregor confiesa que se ha reencontrado con Obi-Wan y que ha disfrutado volver a trabajar con Hayden Christensen (Darth Vader). Y algo más, que ama al Perú. “Tuve un gran tiempo en Perú cuando hice mi viaje de motocicleta en el 2019, recorrimos todo el país. Fue encantador. Lo amé”.

¿Qué tan complicado ha sido retomar un personaje como Obi- Wan Kenobi después de casi 20 años desde tu última interpretación en La venganza de los sith? ¿Es cierto que tuviste que reencontrar la voz de Alec Guinness?

(Risas). La primera cosa que hice frente a una cámara nuevamente como Obi-Wan Kenobi fue en un casting. Había un personaje de la serie que teníamos que elegir entre tres actores. Fuimos al estudio de The Mandalorian un domingo, nos prestaron una parte de su set y de su equipo y grabamos unas escenas con este personaje y Obi- Wan.

Pero esto fue meses antes de empezar a grabar y no me había preparado mucho más allá de leer el guion. Así que, cuando comencé a leer, me di cuenta de que mi voz ya no sonaba tanto como Alec Guinness ni como yo en las precuelas. Así que tuve que volver a estudiar su voz, su forma de hablar, sus ritmos, sus patrones en Una nueva esperanza. Después de eso, el personaje regresó rápido a mí.

Moses Ingram asume el papel de Reva, la inquisidora. Foto: difusión

Como protagonista y productor de la serie, ¿cuál es la visión que tienes de esta versión de Obi-Wan Kenobi? ¿Cómo lo describirías?

Estamos entre el episodio 3 y 4, hay muchas amenazas que pasan en el medio de estas películas que conocemos muy bien y creo que será muy satisfactorio para los fans de ver y sentir eso. Es una exploración de un personaje que conocemos y amamos por la interpretación de Alec Guinness y por mi trabajo en las precuelas.

Este jedi líder que vimos, primero como padawan con su maestro Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) y luego como cónsul con Yoda, este personaje glorioso, lo verán completamente roto, 10 años después de lo que ocurre en el episodio 3, donde ha perdido a todos sus amigos, que, si no están muertos, están ocultos o no pueden comunicarse, y cuya única responsabilidad en su vida es Luke Skywalker que está en Tatooine y a quien acaba de dejar con sus tíos. Vamos a ver un Obi-Wan muy diferente.

¿Cómo fue la reunión con Hayden Christensen, ¿ustedes son tan cercanos en la vida real como lo eran Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker (antes de convertirse en Darth Vader)? ¿Volvieron a cruzar los sables de luz?

No quiero dar ningún detalle de la trama porque quiero que los fans tengan la mejor experiencia cuando la vean, pero trabajar con Hayden, otra vez, fue un placer. Tuvimos una gran experiencia en Australia grabando los episodios 2 y 3 en 2000 y 2003 y tener la oportunidad de volver a compartir con él de nuevo fue vigorizante.

El tiempo no se sintió. Es un hombre muy agradable, lo amo mucho. No lo he visto en mucho tiempo porque vive en Canadá y va y viene; nuestros caminos no se han cruzado por años, pero fue muy bueno volver a trabajar con él. Y es interesante verlo como Vader, porque antes era Anakin, así que es muy genial.

En el pasado los fans criticaron la trilogía de Star Wars donde participaste, incluso tú mismo manifestaste tu decepción. Hoy las cosas han cambiado. ¿Por qué crees que ha sucedido esto? ¿Ha habido un crecimiento notable en las precuelas de Star Wars?

Cuando salieron las precuelas fue un poco decepcionante la recepción que tuvimos, la crítica fue bastante negativa. Fue muy difícil hacer esa trilogía, en especial los episodios 2 y 3, había mucha pantalla verde y azul, porque George (Lucas) estaba en modo pionero con los equipos y los efectos visuales, y quería explorar eso tanto como pudiera.

Joel Edgerton regresa como Owen Lars, el tío de Luke Skywalker. Foto: difusión

Eso era muy novedoso, pero para los actores era estar casi siempre frente a una pantalla verde. Es difícil que las cosas se sientan reales cuando algo no está ahí. En el episodio 2 pasé mucho tiempo caminando alrededor de aliens muy altos que no estaban, le hablaba a una pelota de tenis atada a un palo o al aire. Y el salir y ver las malas críticas fue duro.

Pero, con los años, empezamos a escuchar las voces de la gente por la que hicimos estas películas: los niños que crecieron viendo esas cintas no como precuelas. Las nuevas generaciones abrazaron eso y esta trilogía es su Star Wars, así como la de Carrie Fisher, Mark Hamill y Alec Guinness, fue la mía. Ha tomado algo de tiempo sentir ese calor de la gente, pero ahora lo siento, y fue parte de la decisión que tomé de hacer una nueva historia con Obi-Wan Kenobi.