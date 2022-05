Will Smith vio su carrera destruida en premonición que tuvo tras beber ayahuasca

Will Smith estuvo en el ojo de la tormenta por varias semanas, luego de haber abofeteado a Chris Rock en plena transmisión en vivo de los Oscar 2022. El polémico momento se originó por una broma del comediante hacia su esposa, Jada Pinkett-Smith, cuyas consecuencias aún le siguen pasando factura al popular ‘Príncipe del rap’.

Sin embargo, en mirada retrospectiva, el actor dijo que, luego de haber bebido ayahuasca, tuvo una aterradora visión que parecía haber predicho lo que viviría estos días.

Will Smith golpeando a Chris Rock en los Oscar 2022. El momento se viralizó en internet. Foto: composición/TNT/ABC

En una reciente entrevista con el presentador David Letterman para “My next guest needs no introduction” (vía Cosmopolitan), Smith comenzó explicando cómo fue su experiencia con la mencionada bebida, cuyos efectos alucinógenos le mostraron sus posesiones materiales alejándose.

“Bebí, y normalmente tarda unos 45 minutos en hacer efecto. Y estoy sentado allí y siempre te sientes como, ‘Tal vez no haga efecto esta vez’. Así que estoy bebiendo y sentado allí y de repente es como si empezara a ver todo mi dinero volando, y mi casa está volando y mi carrera está desapareciendo ”, expresó.

Al verse en ese estado de despojo, dice haber querido “agarrar” su dinero y su carrera, pero no pudo hacer nada: “ Toda mi vida se está destruyendo. Este es mi miedo en la vida real, y estoy ahí dentro y con ganas de vomitar y todo eso, y oigo una voz que dice: ‘Esto es lo que la p*** vida es’”.

Jada Pinkett se casó con Will Smith porque esperaba un hijo suyo. Foto: Youtube.

Tras esta experiencia, la estrella de Hollywood comentó sentirse capaz de lograr cambios en la realidad: “Cuando salí de ella, me di cuenta de que cualquier cosa que pase en mi vida, puedo manejarla”.

Por lo pronto, sus fans esperan que pueda redirigir su carrera hacia el éxito, sobre todo ahora que diversos proyectos que tenía agendados han sido cancelados, como la secuela de “Bright, una docuserie de National Geographic, entre otros.