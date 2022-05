“Hora de aventura”, la joya animada que rompió el molde, revolucionó la TV y fue cancelada

Cartoon Network nos ha entregado icónicas series a lo largo de los años, “Hora de aventura” fue una de aquellas memorables producciones que mantuvo a miles de espectadores pegados a la TV. La famosa serie, protagonizada por Finn y Jake, nos aproximó a la tierra de Ooo en un mundo posapocalíptico lleno de magia y seres extraños, aunque adorables y muy carismáticos.

En un principio, “Adventure time”, como se le tituló en inglés, se desarrolló como un corto por su creador, Pen Ward, y estuvo en conversaciones para convertirse en uno de los contenidos de Nickelodeon. Sin embargo, tras algunos rechazos, fue CN la empresa que le dio la oportunidad, sin esperar mucho.

No obstante, cuando empezó a transmitirse en 2010, sus realizadores y el equipo involucrado en el proyecto no imaginaron que se convertiría en un boom en el mundo entero.

“En Taiwán había un tren bala en el que habían pintado a Jake en una mitad y a Finn en la otra. Fuimos a Australia para conocer a los fans y un tipo había hecho un mural en el lateral de su casa que era la casa del árbol (donde residen Finn y Jake) y todos los diferentes personajes estaban en él”, expresó Jeremy Shada, voz de Finn, a LA Times.

"Hora de aventura" es uno de los programas más famosos de Cartoon Network. Foto: Cartoon Network

Rompiendo el molde

Rob Sorcher, director de contenidos de Cartoon Network, confesó una razón en particular para el furor que causó la creación de Ward. “Hay muchos factores que explican el increíble éxito de “Hora de aventura”, pero no hay dudas de que el impacto de la serie no sería el mismo si no tuviésemos Internet ”, reveló a La Nación.

“La creación de contenidos por comunidades de fanáticos y cómo se fueron compartiendo amplificó de una manera imposible de lograr sin redes sociales”, agregó.

A diferencia de otros títulos de su época, “Hora de aventura” creó un universo totalmente diferente: sus personajes y mundos fueron el resultado de la creatividad al máximo nivel, que no se limitó a ser continuista, sino que también exploró diversos estilos de animación.

Además, un valor agregado que sumó a la popularidad del show fue lo que se conoce como coming-of-age; es decir, que sus caricaturescos protagonistas tenían un arco propio, el cual empezaba desde una presentación básica para dar paso a un viaje de madurez con tintes de personalidad únicos y revitalizantes.

Parte del atractivo de “Adventure time” también estuvo en que su trama no miró por el visor y apuntó hacia un público específico. Así lo confirmó Sorcher en diálogo con el citado medio: “No es una gran serie para niños: es una gran serie y punto. Tiene una narración y un estilo únicos. Tiene humor, tiene acción, tiene desarrollo de personajes, es muy tierna pero también es muy profunda”.

Al inicio, los espectadores conocieron a un Finn de 12 años, quien vive para convertirse en un héroe y busca activamente el peligro. En los primeros episodios, su enemigo más peligroso es el Rey del Hielo, que actúa de forma tan infantil como el joven humano y su perro mágico.

Pronto se hizo evidente que este tono dulcificado por sus coloridos paisajes no permanecería igual a medida que avanzaba. Conforme Finn crece, el público se ve expuesto a temas más maduros. Ejemplos de ello son la noción de la muerte, representación LGTBIQ+, amores imposibles, el abandono familiar, traumas del pasado y muchos más.

El fin de un icono

El hecho de que “Adventure time” llegara a las 10 temporadas de una trama serializada fue prueba de su gran impacto en la TV. Sin embargo, no todo dura para siempre y 2018 fue el año que despidió a un icono de la pantalla chica.

¿Por qué terminó? Fue cancelada. “ Se emitía cada vez menos en Cartoon Network, y al mismo tiempo nos dirigíamos a un gran volumen de episodios. (…) También me di cuenta de que, si no terminamos esto pronto, vamos a tener una generación de fans que se graduará en la demo y no habremos completado un pensamiento para ellos”, dio a conocer Rob Sorcher a LA Times.

Es así como, luego de 8 años, “Hora de aventura” llegó a su fin, no sin antes convertirse en el molde para otros exitosos productos, como “The midnight góspel”, “Bravest warriors” y, sobre todo, “Steven Universe”.